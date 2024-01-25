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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240125/kievin-il-76-ucagini-neden-dusurdugu-aciklandi-1080028439.html
Kiev’in İl-76 uçağını neden düşürdüğü açıklandı
Kiev’in İl-76 uçağını neden düşürdüğü açıklandı
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Kiev yönetiminin kendi askerlerini öldürdüğü İl-76... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T11:58+0300
2024-01-25T11:58+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
vladimir rogov
ukrayna
kiev
vladimir zelenskiy
ukrayna ordusu
esir takası
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Sputnik’e konuşan Rogov Ukrayna ordusunun askeri nakliye uçağının düşürülmesinin en az üç nedeni olduğunu vurgularken, bu nedenlerden ilkinin, toplu halde Rus tarafında teslim olan Ukraynalı askerlere gözdağı vermek olduğunu savundu.Saldırının kasıtlı ve amaçlı olarak gerçekleştirildiğine dikkat çeken Rogov, “Düşman, bu uçağın askeri amaçlarla değil, esirleri taşımak için kullanıldığını biliyordu” diye hatırlattı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin savaş esirlerini taşıyan Rus uçağını düşürerek birkaç amaç güttüğünü belirten Rogov, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:Rogov, mevcut durumda Ukrayna ordusundan teslim olanların sayısında büyük artış yaşandığını belirtirken, bu yüzden Zelenskiy rejiminin panik içinde olduğuna vurgu yaparak, demecini, “İnsanlar esirlikten dönüp Rusya'da normal muamele gördüklerini anlattıkça Zelenskiy esir takasında son derece dezavantajlı duruma düşüyor. Ve ne kadar çok insan geri dönerse, Ukrayna'daki tüm Rus düşmanlığı propagandası bir o kadar çöküyor. Ve Avdeevka'nın kaybedilmesinin yaklaştığı koşullarda teslim olanların sayısındaki artış, Ukrayna cephesinin korunmasına daha da büyük bir darbe vuruyor" diye sonlandırdı.Pilotların düşen uçağı nüfusun yoğun olduğu bölgeden uzaklaştırdığı konuşuluyorRusya Savunma Bakanlığı, bir gün önce değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirirken, kazayla ilgili Sputnik haber ajansına değerlendirmelerde bulunan Zaporojye Valisi Yevgeni Balitskiy, kaza görüntülerine göre pilotların uçağı nüfusun yoğun olduğu bölgeden uzaklaştırdığının açıkça görülebildiğinin altını çizdi.Eski bir pilot olarak uzman görüşünü bildiren Balitskiy, “Videoyu gördüm ama ne yazık ki füze isabetinin niteliğini tam olarak anlamak için yüksek kalitede değil. Ancak füze uçağa bu kadar uzaktan dışarıdan göremeyeceğimiz bir şekilde zarar vermiş olabilir. Ancak pilotların uçağı nüfusun yoğun olduğu bölgeden uzaklaştırdıkları görüntülerde açıkça görülüyor. Sol aşağı doğru bir spiral çizerek nüfusun yoğun olduğu bölgeden uzaklaştırıyorlar” dedi.Balitskiy, düşen uçağı yerleşim merkezinden uzaklaştırmaya çalışan pilotların kahraman olduğunu da sözlerine ekledi.Hayatını kaybeden pilotların isimleri belli olduOrenburg Bölgesi Valiliği Telegram kanalında Belgorod Bölgesi üzerinde düşürülen İl-76 uçağının tüm mürettebatının isimlerini yayınladı.Ölenlerin listesinde şu isimler yer aldı:Kaptan Pilot Bezzubkin;Kaptan yardımcısı Çmirev;Yardımcı pilot Visokin;Uçuş Mühendisi Piluyev;Uçuş mühendisi Jitenev;Uçuş mühendisi Sablinskiy.
https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-basini-zelenskiy-il-76-vakasinin-ardindan-ulke-ici-gezilerini-iptal-etti-1080014718.html
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Kiev’in İl-76 uçağını neden düşürdüğü açıklandı

11:58 25.01.2024
© AFP 2023 / GINTS IVUSKANSUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / GINTS IVUSKANS
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Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Kiev yönetiminin kendi askerlerini öldürdüğü İl-76 uçağına düzenlediği füze saldırısının nedenlerini sıraladı.
Sputnik’e konuşan Rogov Ukrayna ordusunun askeri nakliye uçağının düşürülmesinin en az üç nedeni olduğunu vurgularken, bu nedenlerden ilkinin, toplu halde Rus tarafında teslim olan Ukraynalı askerlere gözdağı vermek olduğunu savundu.
Saldırının kasıtlı ve amaçlı olarak gerçekleştirildiğine dikkat çeken Rogov, “Düşman, bu uçağın askeri amaçlarla değil, esirleri taşımak için kullanıldığını biliyordu” diye hatırlattı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin savaş esirlerini taşıyan Rus uçağını düşürerek birkaç amaç güttüğünü belirten Rogov, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
“Bunlardan ilki Batılı sponsorlarına ‘Rusları öldürmeye devam edebileceklerini’göstermek, ikincisi esir takasına ilişkin tüm müzakereleri sekteye uğratmak, üçüncüsü de teslim olmamaları için Ukrayna ordusunun gözünü korkutmaktı.”
Rogov, mevcut durumda Ukrayna ordusundan teslim olanların sayısında büyük artış yaşandığını belirtirken, bu yüzden Zelenskiy rejiminin panik içinde olduğuna vurgu yaparak, demecini, “İnsanlar esirlikten dönüp Rusya'da normal muamele gördüklerini anlattıkça Zelenskiy esir takasında son derece dezavantajlı duruma düşüyor. Ve ne kadar çok insan geri dönerse, Ukrayna'daki tüm Rus düşmanlığı propagandası bir o kadar çöküyor. Ve Avdeevka'nın kaybedilmesinin yaklaştığı koşullarda teslim olanların sayısındaki artış, Ukrayna cephesinin korunmasına daha da büyük bir darbe vuruyor" diye sonlandırdı.

Pilotların düşen uçağı nüfusun yoğun olduğu bölgeden uzaklaştırdığı konuşuluyor

Rusya Savunma Bakanlığı, bir gün önce değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirirken, kazayla ilgili Sputnik haber ajansına değerlendirmelerde bulunan Zaporojye Valisi Yevgeni Balitskiy, kaza görüntülerine göre pilotların uçağı nüfusun yoğun olduğu bölgeden uzaklaştırdığının açıkça görülebildiğinin altını çizdi.
Eski bir pilot olarak uzman görüşünü bildiren Balitskiy, “Videoyu gördüm ama ne yazık ki füze isabetinin niteliğini tam olarak anlamak için yüksek kalitede değil. Ancak füze uçağa bu kadar uzaktan dışarıdan göremeyeceğimiz bir şekilde zarar vermiş olabilir. Ancak pilotların uçağı nüfusun yoğun olduğu bölgeden uzaklaştırdıkları görüntülerde açıkça görülüyor. Sol aşağı doğru bir spiral çizerek nüfusun yoğun olduğu bölgeden uzaklaştırıyorlar” dedi.
Balitskiy, düşen uçağı yerleşim merkezinden uzaklaştırmaya çalışan pilotların kahraman olduğunu da sözlerine ekledi.

Hayatını kaybeden pilotların isimleri belli oldu

Orenburg Bölgesi Valiliği Telegram kanalında Belgorod Bölgesi üzerinde düşürülen İl-76 uçağının tüm mürettebatının isimlerini yayınladı.
Ölenlerin listesinde şu isimler yer aldı:
Kaptan Pilot Bezzubkin;
Kaptan yardımcısı Çmirev;
Yardımcı pilot Visokin;
Uçuş Mühendisi Piluyev;
Uçuş mühendisi Jitenev;
Uçuş mühendisi Sablinskiy.
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