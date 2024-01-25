https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-basini-zelenskiy-il-76-vakasinin-ardindan-ulke-ici-gezilerini-iptal-etti-1080014718.html

Ukrayna basını: Zelenskiy, İl-76 vakasının ardından ülke içi gezilerini iptal etti

Ukrayna basını: Zelenskiy, İl-76 vakasının ardından ülke içi gezilerini iptal etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in, İl-76 vakasının ardından yurt içi gezilerini iptal ettiği bildirildi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T02:01+0300

2024-01-25T02:01+0300

2024-01-25T02:01+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

il-76

il-76

vladimir zelenskiy

esir

esir takası

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RBC-Ukrayna’nın kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı esir askerleri taşıyan Rus İl-76 uçağının düşürülmesinin ardından yurt içi gezilerini iptal etti.Haberde, “Zelenskiy, Rus İl-76 uçağının düşmesine ilişkin koşullar açıklığa kavuşturuluncaya kadar ülkenin orta bölgelerine yapacağı gezileri iptal etti” denildi.24 Ocak'ta, takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 nakliye uçağı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi üzerinde düşürüldü. Uçakta bulunan 74 kişinin tamamı öldü.

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