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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-basini-zelenskiy-il-76-vakasinin-ardindan-ulke-ici-gezilerini-iptal-etti-1080014718.html
Ukrayna basını: Zelenskiy, İl-76 vakasının ardından ülke içi gezilerini iptal etti
Ukrayna basını: Zelenskiy, İl-76 vakasının ardından ülke içi gezilerini iptal etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in, İl-76 vakasının ardından yurt içi gezilerini iptal ettiği bildirildi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T02:01+0300
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RBC-Ukrayna’nın kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı esir askerleri taşıyan Rus İl-76 uçağının düşürülmesinin ardından yurt içi gezilerini iptal etti.Haberde, “Zelenskiy, Rus İl-76 uçağının düşmesine ilişkin koşullar açıklığa kavuşturuluncaya kadar ülkenin orta bölgelerine yapacağı gezileri iptal etti” denildi.24 Ocak'ta, takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 nakliye uçağı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi üzerinde düşürüldü. Uçakta bulunan 74 kişinin tamamı öldü.
https://sputniknews.com.tr/20240125/abdli-senator-vance-washington-kieve-tahsis-edilen-paranin-nereye-kullanildigini-bilmiyor-1080012913.html
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ukrayna, ukrayna krizi, il-76, il-76, vladimir zelenskiy, esir, esir takası
ukrayna, ukrayna krizi, il-76, il-76, vladimir zelenskiy, esir, esir takası

Ukrayna basını: Zelenskiy, İl-76 vakasının ardından ülke içi gezilerini iptal etti

02:01 25.01.2024
© AFP 2023 / GINTS IVUSKANSUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / GINTS IVUSKANS
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in, İl-76 vakasının ardından yurt içi gezilerini iptal ettiği bildirildi.
RBC-Ukrayna’nın kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı esir askerleri taşıyan Rus İl-76 uçağının düşürülmesinin ardından yurt içi gezilerini iptal etti.
Haberde, “Zelenskiy, Rus İl-76 uçağının düşmesine ilişkin koşullar açıklığa kavuşturuluncaya kadar ülkenin orta bölgelerine yapacağı gezileri iptal etti” denildi.
24 Ocak'ta, takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 nakliye uçağı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi üzerinde düşürüldü. Uçakta bulunan 74 kişinin tamamı öldü.
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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