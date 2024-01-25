https://sputniknews.com.tr/20240125/abdli-senator-vance-washington-kieve-tahsis-edilen-paranin-nereye-kullanildigini-bilmiyor-1080012913.html
ABD’li Senatör Vance: Washington, Kiev'e tahsis edilen paranın nereye kullanıldığını bilmiyor
ABD’li Senatör Vance: Washington, Kiev'e tahsis edilen paranın nereye kullanıldığını bilmiyor
ABD’li Senatör James David Vance, ABD'nin Ukrayna'ya tahsis edilen paranın ne için kullanıldığını bilmediğini belirtti. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T00:02+0300
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james david vance
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ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi üyesi James David Vance, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Kiev'e tahsis edilen paranın ne için kullanıldığını bilmediğini, Kiev'deki yolsuzluğun kontrolden çıktığını belirtti.Vance, “Ukrayna'ya tahsis ettiğimiz paranın çoğunun nereye gittiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Yolsuzluk kontrolden çıktı. Bu da daha fazla yardımı reddetmek için başka bir neden" ifadelerini kullandı.ABD'nin ‘şeffaflık’ ve Ukrayna'daki Amerikan silahlarının takibine ilişkin açıklamalarının ‘kesinlikle doğru olmadığını’ belirten Senatör, ABD ordusunun silah teslimatlarının kayıtlarını doğru şekilde ve zamanında tutamadığını da dikkat çekti.Daha önce, ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi Robert Storch tarafından hazırlanan raporda, Pentagon’un Ukrayna’ya tedarik edilen silahları gerektiği şekilde denetlemediği, toplam tedarikin yarısından fazlasının henüz netleştirilmediği ve silah envanteri tutulmamasının izleme durumunu zorlaştırdığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231220/abdli-senator-vance-rusyayi-1991-sinirlarina-itme-istegi-batinin-hayali-1078664310.html
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abd, abd ulusal güvenlik konseyi, james david vance
abd, abd ulusal güvenlik konseyi, james david vance
ABD’li Senatör Vance: Washington, Kiev'e tahsis edilen paranın nereye kullanıldığını bilmiyor
ABD’li Senatör James David Vance, ABD'nin Ukrayna'ya tahsis edilen paranın ne için kullanıldığını bilmediğini belirtti.
ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi üyesi James David Vance, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Kiev'e tahsis edilen paranın ne için kullanıldığını bilmediğini, Kiev'deki yolsuzluğun kontrolden çıktığını belirtti.
Vance, “Ukrayna'ya tahsis ettiğimiz paranın çoğunun nereye gittiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Yolsuzluk kontrolden çıktı. Bu da daha fazla yardımı reddetmek için başka bir neden" ifadelerini kullandı.
ABD'nin ‘şeffaflık’ ve Ukrayna'daki Amerikan silahlarının takibine ilişkin açıklamalarının ‘kesinlikle doğru olmadığını’ belirten Senatör, ABD ordusunun silah teslimatlarının kayıtlarını doğru şekilde ve zamanında tutamadığını da dikkat çekti.
Daha önce, ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi Robert Storch tarafından hazırlanan raporda, Pentagon’un Ukrayna’ya tedarik edilen silahları gerektiği şekilde denetlemediği, toplam tedarikin yarısından fazlasının henüz netleştirilmediği ve silah envanteri tutulmamasının izleme durumunu zorlaştırdığı belirtilmişti.