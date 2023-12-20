https://sputniknews.com.tr/20231220/abdli-senator-vance-rusyayi-1991-sinirlarina-itme-istegi-batinin-hayali-1078664310.html

ABD’li Senatör Vance: Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali

ABD’li Senatör Vance: Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali

Ukrayna’nın fon sıkıntısı yaşamadığını söyleyen Cumhuriyetçi Senatör James David Vance, Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteğinin sadece Batı ülkelerinin hayali... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T23:48+0300

2023-12-20T23:48+0300

2023-12-20T23:48+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

cumhuriyetçi parti

cumhuriyetçi

cumhuriyetçi parti

james david vance

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ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi üyesi James David Vance, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’daki savaşın temel sorunu yetersiz fon veya yetersiz silah değil. Ukrayna’nın Rusya’yı 1991 sınırlarına geri itebileceği Batı’nın kibirli fikriydi” diye yazdı.Bu fikrin, “18 yıl önce de hayaldi, bugün de hayal” olduğunu belirten Vance, “Tek soru, barışı savunmaya başlamadan önce Ukrayna’ya daha ne kadar yıkım getireceğiz?” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231220/ukrayna-cin-demiryolu-insaat-sirketini-savas-sponsorlari-listesine-dahil-etti-1078661912.html

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