https://sputniknews.com.tr/20231220/abdli-senator-vance-rusyayi-1991-sinirlarina-itme-istegi-batinin-hayali-1078664310.html
ABD’li Senatör Vance: Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali
ABD’li Senatör Vance: Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali
Ukrayna’nın fon sıkıntısı yaşamadığını söyleyen Cumhuriyetçi Senatör James David Vance, Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteğinin sadece Batı ülkelerinin hayali... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T23:48+0300
2023-12-20T23:48+0300
2023-12-20T23:48+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
cumhuriyetçi parti
cumhuriyetçi
cumhuriyetçi parti
james david vance
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ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi üyesi James David Vance, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’daki savaşın temel sorunu yetersiz fon veya yetersiz silah değil. Ukrayna’nın Rusya’yı 1991 sınırlarına geri itebileceği Batı’nın kibirli fikriydi” diye yazdı.Bu fikrin, “18 yıl önce de hayaldi, bugün de hayal” olduğunu belirten Vance, “Tek soru, barışı savunmaya başlamadan önce Ukrayna’ya daha ne kadar yıkım getireceğiz?” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/ukrayna-cin-demiryolu-insaat-sirketini-savas-sponsorlari-listesine-dahil-etti-1078661912.html
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ukrayna, ukrayna krizi, cumhuriyetçi parti, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, james david vance
ABD’li Senatör Vance: Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali
Ukrayna’nın fon sıkıntısı yaşamadığını söyleyen Cumhuriyetçi Senatör James David Vance, Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteğinin sadece Batı ülkelerinin hayali olarak kaldığını belirtti.
ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi üyesi James David Vance, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’daki savaşın temel sorunu yetersiz fon veya yetersiz silah değil. Ukrayna’nın Rusya’yı 1991 sınırlarına geri itebileceği Batı’nın kibirli fikriydi” diye yazdı.
Bu fikrin, “18 yıl önce de hayaldi, bugün de hayal” olduğunu belirten Vance, “Tek soru, barışı savunmaya başlamadan önce Ukrayna’ya daha ne kadar yıkım getireceğiz?” diye ekledi.