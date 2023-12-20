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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231220/abdli-senator-vance-rusyayi-1991-sinirlarina-itme-istegi-batinin-hayali-1078664310.html
ABD’li Senatör Vance: Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali
ABD’li Senatör Vance: Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali
Ukrayna’nın fon sıkıntısı yaşamadığını söyleyen Cumhuriyetçi Senatör James David Vance, Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteğinin sadece Batı ülkelerinin hayali... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T23:48+0300
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ukrayna krizi
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cumhuriyetçi parti
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ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi üyesi James David Vance, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’daki savaşın temel sorunu yetersiz fon veya yetersiz silah değil. Ukrayna’nın Rusya’yı 1991 sınırlarına geri itebileceği Batı’nın kibirli fikriydi” diye yazdı.Bu fikrin, “18 yıl önce de hayaldi, bugün de hayal” olduğunu belirten Vance, “Tek soru, barışı savunmaya başlamadan önce Ukrayna’ya daha ne kadar yıkım getireceğiz?” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/ukrayna-cin-demiryolu-insaat-sirketini-savas-sponsorlari-listesine-dahil-etti-1078661912.html
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ABD’li Senatör Vance: Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali

23:48 20.12.2023
© Sputnik / Anton Denisov / Multimedya arşivine gidinThe national flag of the Russian Federation was solemnly raised on the Day of Russia on Poklonnaya Hill.
The national flag of the Russian Federation was solemnly raised on the Day of Russia on Poklonnaya Hill. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
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Ukrayna’nın fon sıkıntısı yaşamadığını söyleyen Cumhuriyetçi Senatör James David Vance, Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteğinin sadece Batı ülkelerinin hayali olarak kaldığını belirtti.
ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi üyesi James David Vance, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’daki savaşın temel sorunu yetersiz fon veya yetersiz silah değil. Ukrayna’nın Rusya’yı 1991 sınırlarına geri itebileceği Batı’nın kibirli fikriydi” diye yazdı.
Bu fikrin, “18 yıl önce de hayaldi, bugün de hayal” olduğunu belirten Vance, “Tek soru, barışı savunmaya başlamadan önce Ukrayna’ya daha ne kadar yıkım getireceğiz?” diye ekledi.
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