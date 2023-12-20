https://sputniknews.com.tr/20231220/ukrayna-cin-demiryolu-insaat-sirketini-savas-sponsorlari-listesine-dahil-etti-1078661912.html
Ukrayna, Çin Demiryolu İnşaat Şirketi’ni ‘savaş sponsorları’ listesine dahil etti
Ukrayna, Çin Demiryolu İnşaat Şirketi’ni ‘savaş sponsorları’ listesine dahil etti
Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı, Çin Demiryolu İnşaat Şirketi’nin (China Railway Construction Corporation) ‘uluslararası savaş sponsorları’ listesine... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T20:57+0300
2023-12-20T20:57+0300
2023-12-20T20:57+0300
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NAZK’ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Çin’in China Railway Construction Corporation (CRCC) şirketi Rusya Federasyonu’nda çalışmaya devam ederek metro, köprüler ve yollar yapıyor. Bu, şirketin Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı’nın (NAZK) uluslararası savaş sponsorları listesine dahil edilmesi için gerekçe oluşturdu” dendi.NAZK, ‘uluslararası savaş sponsorları’ listesinin uluslararası işletmelerin Rusya’dan çıkmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231220/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-bir-mi-24-helikopteri-vuruldu-1078650751.html
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çin, ukrayna, ukrayna krizi, demiryolları, demiryolu
çin, ukrayna, ukrayna krizi, demiryolları, demiryolu
Ukrayna, Çin Demiryolu İnşaat Şirketi’ni ‘savaş sponsorları’ listesine dahil etti
Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı, Çin Demiryolu İnşaat Şirketi’nin (China Railway Construction Corporation) ‘uluslararası savaş sponsorları’ listesine dahil ettiğini duyurdu.
NAZK’ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Çin’in China Railway Construction Corporation (CRCC) şirketi Rusya Federasyonu’nda çalışmaya devam ederek metro, köprüler ve yollar yapıyor. Bu, şirketin Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı’nın (NAZK) uluslararası savaş sponsorları listesine dahil edilmesi için gerekçe oluşturdu” dendi.
NAZK, ‘uluslararası savaş sponsorları’ listesinin uluslararası işletmelerin Rusya’dan çıkmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.