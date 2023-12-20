https://sputniknews.com.tr/20231220/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-bir-mi-24-helikopteri-vuruldu-1078650751.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait bir Mi-24 helikopteri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait bir Mi-24 helikopteri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte Ukrayna ordusunun 8 saldırısı püskürtülürken bir Mi-24... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T19:40+0300

2023-12-20T19:40+0300

2023-12-20T19:40+0300

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Bakanlık tarafından paylaşılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı:Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, topçu desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 5 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 40 asker, iki zırhlı personel taşıyıcı ve Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, topçu desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 2 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun yaklaşık 180 askeri etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı, üç otomobili ve D-20 obüsü yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, topçu desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine topçu ve ağır çoklu roketatarlarla saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda yaklaşık 250 askerini kaybederken bir tank ve üç otomobil kaybetti. Anti-topçu mücadele kapsamında da iki Msta-B obüsü, iki Akatsiya topçu sistemi, D-30 obüsü ve Gvozdika topçu sistemi vuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve ağır çoklu roket sistemlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 110 asker, iki kamyonet ve iki Akatsiya topçu sistemi olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordusunun insan gücü ve teçhizatının yoğun olduğu noktalara topçu ve hava saldırıları düzenlendi. Son 24 saatte bu istikamette yaklaşık 70 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı, dört otomobil, iki D-20 topu ve D-30 obüsü yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordu birliklerinin koordineli eylemleri ve gerçekleştirilen topçu saldırıları sonucunda, Ukrayna ordusu yaklaşık 75 askerini kaybetti. Ayrıca iki otomobil, iki Msta-B obüsü, bir Giatsint-B topu ve bir Gvozdika topçu sistemi yok edildi.Ayrıca son 24 saatte Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mi-24 helikopteri vuruldu ve 32 insansız hava aracı düşürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231219/ukraynanin-karsi-saldiridaki-kayiplari-aciklandi-1078608334.html

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