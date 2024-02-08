https://sputniknews.com.tr/20240208/aliyev-ulkedeki-secimin-azerbaycan-halki-icin-tarihi-onem-tasidigini-belirtti-1080537361.html
Aliyev, ülkedeki seçimin Azerbaycan halkı için tarihi önem taşıdığını belirtti
Aliyev, ülkedeki seçimin Azerbaycan halkı için tarihi önem taşıdığını belirtti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün gerçekleştirilen ve ülkenin tüm topraklarını kapsayan cumhurbaşkanı seçiminin Azerbaycan halkı için özel tarihi önem... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T14:00+0300
2024-02-08T14:00+0300
2024-02-08T14:00+0300
dünya
ilham aliyev
cumhurbaşkanlığı seçimi
azerbaycan
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
sergey lebedev
türkiye
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerdeki başarısı nedeniyle tebrik ettiği Aliyev, seçimleri gözlemlemek için Azerbaycan'da bulunan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev'i kabul etti.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, kabuldeki konuşmasında, dünkü seçimlerin ilk kez ülkenin tüm topraklarını kapsadığına dikkati çekerek, Hankendi, Şuşa ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere tüm bölgelerde seçim düzenlenmesinin Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıdığını vurguladı.Aliyev, zorunlu göçmenlerin bir kısmının ata yurtlarına geri döndüğünü, Büyük Dönüş Programı diye nitelendirdikleri bu sürecin ilk aşamasının 2026'da tamamlanacağını bildirdi.Azerbaycanlılar, ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için dün sandık başına gitmişti.Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kurulmuş, böylece ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılmıştı.Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin 'başkent' olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de seçmenler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı seçebilmek için oy kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/turkiyeden-azerbaycandaki-cumhurbaskani-secimine-iliskin-aciklama-memnuniyet-duyuyoruz-1080521173.html
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ilham aliyev, cumhurbaşkanlığı seçimi, azerbaycan, bağımsız devletler topluluğu (bdt), sergey lebedev, türkiye, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
ilham aliyev, cumhurbaşkanlığı seçimi, azerbaycan, bağımsız devletler topluluğu (bdt), sergey lebedev, türkiye, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
Aliyev, ülkedeki seçimin Azerbaycan halkı için tarihi önem taşıdığını belirtti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün gerçekleştirilen ve ülkenin tüm topraklarını kapsayan cumhurbaşkanı seçiminin Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıdığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
seçimlerdeki başarısı nedeniyle tebrik ettiği
Aliyev, seçimleri gözlemlemek için Azerbaycan'da bulunan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev'i
kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, kabuldeki konuşmasında, dünkü seçimlerin ilk kez ülkenin tüm topraklarını kapsadığına dikkati çekerek, Hankendi, Şuşa ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere tüm bölgelerde seçim düzenlenmesinin Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıdığını vurguladı.
Aliyev, zorunlu göçmenlerin bir kısmının ata yurtlarına geri döndüğünü, Büyük Dönüş Programı diye nitelendirdikleri bu sürecin ilk aşamasının 2026'da tamamlanacağını bildirdi.
Azerbaycanlılar, ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için dün sandık başına gitmişti.
Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kurulmuş, böylece ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılmıştı.
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin 'başkent' olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de seçmenler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı seçebilmek için oy kullanmıştı.