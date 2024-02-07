https://sputniknews.com.tr/20240207/turkiyeden-azerbaycandaki-cumhurbaskani-secimine-iliskin-aciklama-memnuniyet-duyuyoruz-1080521173.html
Türkiye'den Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama: 'Memnuniyet duyuyoruz'
Türkiye'den Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama: 'Memnuniyet duyuyoruz'
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi hakkında yazılı açıklama yayımladı. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T23:14+0300
2024-02-07T23:14+0300
2024-02-07T23:14+0300
dünya
türkiye
türkiye dışişleri bakanlığı
azerbaycan
seçimler
genel seçimler
ilham aliyev
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Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin işgalden kurtarılmış topraklar da dahil olmak üzere, Azerbaycan'ın tamamında huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.Bugün Azerbaycan'da yapılan seçimin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olması dileğinde bulunulan açıklamada, "Seçimlerin, işgalden kurtarılmış topraklar da dahil olmak üzere, Azerbaycan'ın tamamında huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Azerbaycan halkının seçim sürecinde sergilediği sağduyunun takdirle karşılandığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240207/-azerbaycanda-aliyev-yuzde-921-oyla-kazandi-1080520312.html
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türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, azerbaycan, seçimler, genel seçimler, ilham aliyev
türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, azerbaycan, seçimler, genel seçimler, ilham aliyev
Türkiye'den Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama: 'Memnuniyet duyuyoruz'
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi hakkında yazılı açıklama yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin işgalden kurtarılmış topraklar da dahil olmak üzere, Azerbaycan'ın tamamında huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.
Bugün Azerbaycan'da yapılan seçimin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olması dileğinde bulunulan açıklamada, "Seçimlerin, işgalden kurtarılmış topraklar da dahil olmak üzere, Azerbaycan'ın tamamında huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Azerbaycan halkının seçim sürecinde sergilediği sağduyunun takdirle karşılandığı belirtildi.