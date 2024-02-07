https://sputniknews.com.tr/20240207/-azerbaycanda-aliyev-yuzde-921-oyla-kazandi-1080520312.html

Azerbaycan'da İlham Aliyev yüzde 92.1 oyla kazandı

Azerbaycan'da İlham Aliyev yüzde 92.1 oyla kazandı

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan ilk sonuçlara göre, İlham Aliyev yüzde 92.1 oyla kazandı. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T22:38+0300

2024-02-07T22:38+0300

2024-02-07T22:48+0300

dünya

azerbaycan

ilham aliyev

seçim

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Azerbaycan’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, oyların yüzde 92'den fazlasını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Azerbaycan'da, erken cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlanmasının ardından sandık çıkış anketleri yayınlandı. Ankete göre, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa oyların yüzde 1.5’ini, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev oyların yüzde 1.2’sini, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev oyların yüzde 0.9’unu, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev oyların yüzde 0.4’ünü ve bağımsız aday Fuat Aliyev ise oyların yüzde 0.3 oy aldı. Aliyev’in başkanlığını yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), galibiyet kutlamalarına başladı. Şehrin farklı noktalarında başlayan kutlamalar, Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nin önünde düzenlenen konserle devam etti. Seçime katılım oranı yüzde 76.73 Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu (MSK) yerel saatle 8.00’de başlayan oy verme işleminin 19.00 itibarıyla resmen bitti ve sayım işleri başladığını duyurdu. MSK tarafından resmi olmayan ilk sonuçların açıklaması beklenilirken, seçimlere yüzde 76.73 katılım sağlandığı belirtildi. Oyları sayma işlemleri devam ederken, Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 10 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesi’ne ulaştıracak ve sonuçların onaylanmasının ardından resmen cumhurbaşkanı açıklanacak.

https://sputniknews.com.tr/20240207/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1080517337.html

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