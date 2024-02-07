https://sputniknews.com.tr/20240207/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1080517337.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T20:54+0300
2024-02-07T20:54+0300
2024-02-07T21:02+0300
türkiye
ilham aliyev
recep tayyip erdoğan
tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240205/aliyev-6-subat-depremlerinin-1-yili-dolayisiyla-erdogana-mesaj-gonderdi-1080435216.html
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ilham aliyev, recep tayyip erdoğan, tebrik
ilham aliyev, recep tayyip erdoğan, tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik
20:54 07.02.2024 (güncellendi: 21:02 07.02.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.