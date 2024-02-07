https://sputniknews.com.tr/20240207/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1080517337.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T20:54+0300

2024-02-07T20:54+0300

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türkiye

ilham aliyev

recep tayyip erdoğan

tebrik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240205/aliyev-6-subat-depremlerinin-1-yili-dolayisiyla-erdogana-mesaj-gonderdi-1080435216.html

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ilham aliyev, recep tayyip erdoğan, tebrik