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SON DAKİKA | MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama
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Putin’den Aliyev’e tebrik: Görevinde yeni başarılar diledi
Putin’den Aliyev’e tebrik: Görevinde yeni başarılar diledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan’da yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazan İlham Aliyev’i tebrik ederek görevinde yeni başarılar diledi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T12:51+0300
2024-02-08T12:51+0300
dünya
rusya
azerbaycan
ilham aliyev
cumhurbaşkanlığı seçimi
vladimir putin
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbacanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, telefon görüşmesi sırasında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i erken seçimlerindeki ikna edici zaferinden dolayı içtenlikle tebrik etmiş, kendisine böylesine yüksek devlet görevindeki çalışmalarında yeni başarılar dilemiştir” denildi.Her iki liderin, Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklık ve ittifakın gelişmeye devam etmesine duydukları ilgiyi dile getirdiği aktarılan açıklamada, İlham Aliyev’e ayrıca tebrik mektubunun da gönderildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240207/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1080517337.html
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rusya, azerbaycan, ilham aliyev, cumhurbaşkanlığı seçimi, vladimir putin
rusya, azerbaycan, ilham aliyev, cumhurbaşkanlığı seçimi, vladimir putin

Putin’den Aliyev’e tebrik: Görevinde yeni başarılar diledi

12:51 08.02.2024
© POOL / Multimedya arşivine gidinPutin-Aliyev
Putin-Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© POOL
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan’da yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazan İlham Aliyev’i tebrik ederek görevinde yeni başarılar diledi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbacanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, telefon görüşmesi sırasında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i erken seçimlerindeki ikna edici zaferinden dolayı içtenlikle tebrik etmiş, kendisine böylesine yüksek devlet görevindeki çalışmalarında yeni başarılar dilemiştir” denildi.
Her iki liderin, Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklık ve ittifakın gelişmeye devam etmesine duydukları ilgiyi dile getirdiği aktarılan açıklamada, İlham Aliyev’e ayrıca tebrik mektubunun da gönderildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik
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