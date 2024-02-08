https://sputniknews.com.tr/20240208/abdli-isadami-sacks-ukrayna-bayragi-renklerinde-kravat-takan-biden-ile-alay-etti-1080527863.html
ABD'li işadamı Sacks, Ukrayna bayrağı renklerinde kravat takan Biden ile alay etti
ABD'li işadamı Sacks, Ukrayna bayrağı renklerinde kravat takan Biden ile alay etti
ABD'li girişimci ve yatırımcı David Sacks, Ukrayna'ya destek işareti olarak ülke bayrağının renklerini taşıyan kravat ve rozetiyle basın mensuplarının... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T09:18+0300
2024-02-08T09:18+0300
2024-02-08T09:18+0300
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Basın mensuplarının karşısına Ukrayna bayraklı kravatla çıkan ABD Başkanı Joe Biden, Kiev’in mali yardım eksikliği nedeniyle “çaresiz durumda” olduğunu dile getirmişti.ABD’li işadamı David Sacks, X sosyal medya paylaşımında, ABD Başkanı’nın daha önceki iki farklı açıklamasını karşılaştırarak, “Biden, 2023 Nisan: ‘Putin artık savaşı kaybetti. Savaşı kazanacak güce sahip değil.’ Biden şimdi: ‘Ukrayna kravatı ve Ukrayna rozeti takıyorum çünkü onlar çaresiz durumdalar’.” diye yazdı.ABD Senatosunda, içinde sınır güvenliği ile Ukrayna ve İsrail’e yardımları da barındıran 118 milyar dolarlık paketin gündeme alınması ‘sınır güvenliğiyle ilgili adımlar yetersiz’ olduğu nedeniyle Cumhuriyetçiler tarafından bloke edilmişti.Temsilciler Meclisinde de dün, Ukrayna’yı dışarıda tutan ve sadece İsrail’e yardım öngören bir tasarı Demokratların oylarıyla reddedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240208/kulebadan-abye-sitem-avrupanin-savunma-sanayisi-savasa-hazir-degildi-1080526804.html
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abd, ukrayna, joe biden, beyaz saray, washington dc, kiev, israil, mali yardım, abd kongresi, abd temsilciler meclisi
abd, ukrayna, joe biden, beyaz saray, washington dc, kiev, israil, mali yardım, abd kongresi, abd temsilciler meclisi
ABD'li işadamı Sacks, Ukrayna bayrağı renklerinde kravat takan Biden ile alay etti
ABD'li girişimci ve yatırımcı David Sacks, Ukrayna'ya destek işareti olarak ülke bayrağının renklerini taşıyan kravat ve rozetiyle basın mensuplarının karşısına çıkan Biden'ı tiye aldı.
Basın mensuplarının karşısına Ukrayna bayraklı kravatla çıkan ABD Başkanı Joe Biden, Kiev’in mali yardım eksikliği nedeniyle “çaresiz durumda” olduğunu dile getirmişti.
ABD’li işadamı David Sacks, X sosyal medya paylaşımında, ABD Başkanı’nın daha önceki iki farklı açıklamasını karşılaştırarak, “Biden, 2023 Nisan: ‘Putin artık savaşı kaybetti. Savaşı kazanacak güce sahip değil.’ Biden şimdi: ‘Ukrayna kravatı ve Ukrayna rozeti takıyorum çünkü onlar çaresiz durumdalar’.” diye yazdı.
ABD Senatosunda, içinde sınır güvenliği ile Ukrayna ve İsrail’e yardımları da barındıran 118 milyar dolarlık paketin gündeme alınması ‘sınır güvenliğiyle ilgili adımlar yetersiz
’ olduğu nedeniyle Cumhuriyetçiler tarafından bloke edilmişti.
Temsilciler Meclisinde de dün, Ukrayna’yı dışarıda tutan ve sadece İsrail’e yardım öngören bir tasarı Demokratların oylarıyla reddedilmişti.