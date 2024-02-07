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Lütfü Savaş: Adaylığım devam ediyor, seçimi kazanacağız
Lütfü Savaş: Adaylığım devam ediyor, seçimi kazanacağız
Lütfü Savaş, "Sayın genel başkanımızın duruşu net, adayımız Lütfü Savaş dedi." ifadelerini kullandı ve adaylığının devam ettiğini söyledi. Savaş "Seçimi... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
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Lütfü Savaş açıklama yaptı. Savaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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lütfü savaş, chp
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Lütfü Savaş: Adaylığım devam ediyor, seçimi kazanacağız

15:19 07.02.2024 (güncellendi: 15:44 07.02.2024)
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166
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Lütfü Savaş, "Sayın genel başkanımızın duruşu net, adayımız Lütfü Savaş dedi." ifadelerini kullandı ve adaylığının devam ettiğini söyledi. Savaş "Seçimi kazanacağız" dedi.
Lütfü Savaş açıklama yaptı. Savaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz. Sayın Bakanımıza söz attılar. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın atamış olduğu bir bakan vardı. Bizi sevmeyebilirler, ama ya bir tanesinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yere giderken önden önlem alınıyor; burada da alınmalıydı.
Sayın genel başkanımızla dün akşam konuştum, duruşu net, 'adayımız Lütfü Savaş' dedi. Adaylığım devam ediyor. Seçimi kazanacağız.
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