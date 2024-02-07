https://sputniknews.com.tr/20240207/tarkandan-deprem-elestirisi-verilen-sozlerin-tam-anlamiyla-yerine-getirilmedigini-unutmadik-1080496558.html
Tarkan'dan deprem eleştirisi: 'Verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilmediğini unutmadık'
Tarkan'dan deprem eleştirisi: 'Verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilmediğini unutmadık'
Megastar Tarkan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, "6 Şubat depremini ve bu depremde yaşananları, yaşatılanları unutmadık. Verilen sözlerin tam anlamıyla... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T12:24+0300
2024-02-07T12:24+0300
2024-02-07T12:24+0300
yaşam
tarkan
deprem
enkaz
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Tarkan, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini tutan babanın sembolleşen fotoğrafını paylaştı. Tarkan, fotoğrafa şu notu düştü:
https://sputniknews.com.tr/20240206/depremde-ronesans-rezidansta-hayatini-kaybeden-269-kisi-anildi-1080478876.html
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tarkan, deprem, enkaz
Tarkan'dan deprem eleştirisi: 'Verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilmediğini unutmadık'
Megastar Tarkan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, "6 Şubat depremini ve bu depremde yaşananları, yaşatılanları unutmadık. Verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilmediğini de... O bölgelerde hala yardım bekleyen insanlar var. Yetkililerin verdikleri sözleri yerine getirmesini, görevlerini hakkıyla yapmasını bekliyoruz" dedi.
Tarkan, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini tutan babanın sembolleşen fotoğrafını paylaştı.
Tarkan, fotoğrafa şu notu düştü:
"Hepimizin içini yakan bu fotoğraf gözümüzün önünden gitmedi. 6 Şubat depremini ve bu depremde yaşananları, yaşatılanları unutmadık. Verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilmediğini de... O bölgelerde hala yardım bekleyen insanlar var. Yetkililerin verdikleri sözleri yerine getirmesini, görevlerini hakkıyla yapmasını bekliyoruz. 6 Şubat’ta hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum."