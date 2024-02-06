https://sputniknews.com.tr/20240206/depremde-ronesans-rezidansta-hayatini-kaybeden-269-kisi-anildi-1080478876.html

Depremde Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybeden 269 kişi anıldı

Depremde Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybeden 269 kişi anıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans'ta yaşamını yitirenler anıldı. 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T20:58+0300

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rönesans rezidans

deprem

hatay

multimedya

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Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı.Aile yakınları, enkazdan kurtulanlar ve katılımcılar Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması nedeniyle 269 kişinin hayatını kaybettiği binanın bulunduğu alanda bir araya geldi. Ziyaret sırasında bazı katılımcılar hayatını kaybedenlerin anısına duvarlara resim çizdi, yazı yazdı.

hatay

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rönesans rezidans, deprem, hatay, фото