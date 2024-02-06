Depremde Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybeden 269 kişi anıldı
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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans'ta yaşamını yitirenler anıldı.
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı.
Aile yakınları, enkazdan kurtulanlar ve katılımcılar Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması nedeniyle 269 kişinin hayatını kaybettiği binanın bulunduğu alanda bir araya geldi.
Ziyaret sırasında bazı katılımcılar hayatını kaybedenlerin anısına duvarlara resim çizdi, yazı yazdı.
© AA / Serhat ÇetinkayaHatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı
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© AA / Serhat Çetinkaya
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı
© AA / Serhat ÇetinkayaHatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı
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© AA / Serhat Çetinkaya
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı
© AA / Serhat ÇetinkayaHatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı
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© AA / Serhat Çetinkaya
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı
© AA / Serhat ÇetinkayaHatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı
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© AA / Serhat Çetinkaya
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı
© AA / Serhat ÇetinkayaHatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı.
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© AA / Serhat Çetinkaya
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı.
© Serhat ÇetinkayaHatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı
6/8
© Serhat Çetinkaya
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı
© AA / Serhat ÇetinkayaHatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı
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© AA / Serhat Çetinkaya
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı
© AA / Serhat ÇetinkayaHatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı
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© AA / Serhat Çetinkaya
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı