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A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak
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Kremlin, ABD'li gazeteci Carlson’ın Putin’le bir araya geldiğini doğruladı
Kremlin, ABD'li gazeteci Carlson’ın Putin’le bir araya geldiğini doğruladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı ile röportaj yapacağını duyuran ABD'li gazeteci Tucker Carlson’ın Putin’le bir araya geldiğini doğruladı. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T13:08+0300
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dünya
tucker carlson
vladimir putin
moskova
röportaj
kremlin
dmitriy peskov
abd
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Peskov, Kremlin'in Putin'le röportaj yapmak için Batı ülkelerini temsil eden gazeteciler başta olmak üzere birçok talep aldığının altını çizen Peskov, ancak başvuran medya kuruluşlarının çoğunun tarafsız görünmeye bile çalışmadığına dikkat çektiği konuşmasında, “Tek taraflı bir tutum sergileyen bu bu nedenle onlarla iletişim kurulması bizim için anlam taşımıyor” ifadelerini kullandı.Tucker Carlson’ın Rusya yanlısı olmadığına da vurgu yapan Peskov, “Ancak kendisinin tutumu Anglosakson medyasının yaklaşımından farklı” dedi.Peskov, gazzetecilere verdiği demecinde, Putin'in Carlson ile yaptığı röportajın, gazetecinin kendisi yayınlamaya hazır olduğunda yayınlanacağını da sözlerine ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı ve daha şimdiden çok ses getiren röportajı için Moskova'da bulunan Carlson, X platformundaki hesabından bir mesaj paylaşarak Rusya lideri Putin'le röportaj yapacağını duyurmuştu.Carlson'ın arka fona Kremlin Sarayı'nın kulelerini ve Kurtarıcı İsa Katedrali'ni alarak yaptığı bu paylaşım, sabah saatleri itibarıyla 57 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/abdli-gazeteci-tucker-carlson-putinle-gerceklestirecegim-roportaj-beni-vatan-haini-yapmaz-1080491855.html
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tucker carlson, vladimir putin, moskova, röportaj, kremlin, dmitriy peskov, abd
tucker carlson, vladimir putin, moskova, röportaj, kremlin, dmitriy peskov, abd

Kremlin, ABD'li gazeteci Carlson’ın Putin’le bir araya geldiğini doğruladı

13:08 07.02.2024
© SputnikKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı ile röportaj yapacağını duyuran ABD'li gazeteci Tucker Carlson’ın Putin’le bir araya geldiğini doğruladı.
Peskov, Kremlin'in Putin'le röportaj yapmak için Batı ülkelerini temsil eden gazeteciler başta olmak üzere birçok talep aldığının altını çizen Peskov, ancak başvuran medya kuruluşlarının çoğunun tarafsız görünmeye bile çalışmadığına dikkat çektiği konuşmasında, “Tek taraflı bir tutum sergileyen bu bu nedenle onlarla iletişim kurulması bizim için anlam taşımıyor” ifadelerini kullandı.
Tucker Carlson’ın Rusya yanlısı olmadığına da vurgu yapan Peskov, “Ancak kendisinin tutumu Anglosakson medyasının yaklaşımından farklı” dedi.
Peskov, gazzetecilere verdiği demecinde, Putin'in Carlson ile yaptığı röportajın, gazetecinin kendisi yayınlamaya hazır olduğunda yayınlanacağını da sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı ve daha şimdiden çok ses getiren röportajı için Moskova'da bulunan Carlson, X platformundaki hesabından bir mesaj paylaşarak Rusya lideri Putin'le röportaj yapacağını duyurmuştu.
Carlson'ın arka fona Kremlin Sarayı'nın kulelerini ve Kurtarıcı İsa Katedrali'ni alarak yaptığı bu paylaşım, sabah saatleri itibarıyla 57 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
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ABD'li gazeteci Tucker Carlson: Putin'le gerçekleştireceğim röportaj beni vatan haini yapmaz
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