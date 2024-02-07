https://sputniknews.com.tr/20240207/kremlin-abdli-gazeteci-carlsonin-putinle-bir-araya-geldigini-dogruladi-1080498729.html

Kremlin, ABD'li gazeteci Carlson’ın Putin’le bir araya geldiğini doğruladı

Kremlin, ABD'li gazeteci Carlson’ın Putin’le bir araya geldiğini doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı ile röportaj yapacağını duyuran ABD'li gazeteci Tucker Carlson’ın Putin’le bir araya geldiğini doğruladı. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T13:08+0300

2024-02-07T13:08+0300

2024-02-07T13:08+0300

dünya

tucker carlson

vladimir putin

moskova

röportaj

kremlin

dmitriy peskov

abd

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Peskov, Kremlin'in Putin'le röportaj yapmak için Batı ülkelerini temsil eden gazeteciler başta olmak üzere birçok talep aldığının altını çizen Peskov, ancak başvuran medya kuruluşlarının çoğunun tarafsız görünmeye bile çalışmadığına dikkat çektiği konuşmasında, “Tek taraflı bir tutum sergileyen bu bu nedenle onlarla iletişim kurulması bizim için anlam taşımıyor” ifadelerini kullandı.Tucker Carlson’ın Rusya yanlısı olmadığına da vurgu yapan Peskov, “Ancak kendisinin tutumu Anglosakson medyasının yaklaşımından farklı” dedi.Peskov, gazzetecilere verdiği demecinde, Putin'in Carlson ile yaptığı röportajın, gazetecinin kendisi yayınlamaya hazır olduğunda yayınlanacağını da sözlerine ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı ve daha şimdiden çok ses getiren röportajı için Moskova'da bulunan Carlson, X platformundaki hesabından bir mesaj paylaşarak Rusya lideri Putin'le röportaj yapacağını duyurmuştu.Carlson'ın arka fona Kremlin Sarayı'nın kulelerini ve Kurtarıcı İsa Katedrali'ni alarak yaptığı bu paylaşım, sabah saatleri itibarıyla 57 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/abdli-gazeteci-tucker-carlson-putinle-gerceklestirecegim-roportaj-beni-vatan-haini-yapmaz-1080491855.html

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tucker carlson, vladimir putin, moskova, röportaj, kremlin, dmitriy peskov, abd