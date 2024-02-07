https://sputniknews.com.tr/20240207/abdli-gazeteci-tucker-carlson-putinle-gerceklestirecegim-roportaj-beni-vatan-haini-yapmaz-1080491855.html
ABD'li gazeteci Tucker Carlson: Putin'le gerçekleştireceğim röportaj beni vatan haini yapmaz
ABD'li gazeteci Tucker Carlson: Putin'le gerçekleştireceğim röportaj beni vatan haini yapmaz
Yakında Rusya Devlet Başkanı Putin ile röportaj yapacağını duyuran ABD'li gazeteci Tucker Carlson, kendini suçlu hissetmediğini, zira bu röportaj nedeniyle... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T10:03+0300
2024-02-07T10:03+0300
2024-02-07T10:03+0300
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abd
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tucker carlson
röportaj
moskova
kremlin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı ve daha şimdiden çok ses getiren röportajı için Moskova'da bulunan Carlson, REN TV'ye konuştu.Röportaj nedeniyle kendini suçlu hissetmediğini belirten Carlson, "Neden ülkeme ihanet etmişim gibi kendimi suçlu hissedeyim ki? Harika bir şehirdeyim ve hiçbir şey umrumda değil" ifadelerini kullandı.X'te 57 milyondan fazla görüntülenmeTucker Carlson, dün akşam X platformundaki hesabından bir mesaj paylaşarak Rusya lideri Putin'le röportaj yapacağını duyurdu.Carlson'ın arka fona Kremlin Sarayı'nın kulelerini ve Kurtarıcı İsa Katedrali'ni alarak yaptığı bu paylaşım, sabah saatleri itibarıyla 57 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.Video mesajında "Putin ile röportaj yapmak için Moskova'dayız. Yakında yapacağız" diyen Carlson, Amerikalıların 'Rusya ve Ukrayna'da olup bitenlerden tamamen habersiz' olması sebebiyle böyle bir adım atmaya karar verdiğini açıklamıştı.Carlson, ABD halkının 'dahil oldukları' çatışma hakkında mümkün olan her şeyi bilmeye hakkı olduğunu da vurgulamıştı.Zelenskiy'e de teklif gittiABD'li gazeteci, mesajında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e de kendisiyle bir röportaj yapmayı teklif ettiğini söylemişti.Carlson, "Zelenskiy ile röportaj yapmak için kendimiz bir talep gönderdik. Kabul edeceğini umuyoruz" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240206/abdli-gazeteci-tucker-carlsondan-aciklama-putin-ile-roportaj-yapacagim-1080483015.html
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vladimir putin, rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, tucker carlson, röportaj, moskova, kremlin, vladimir zelenskiy
vladimir putin, rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, tucker carlson, röportaj, moskova, kremlin, vladimir zelenskiy
ABD'li gazeteci Tucker Carlson: Putin'le gerçekleştireceğim röportaj beni vatan haini yapmaz
Yakında Rusya Devlet Başkanı Putin ile röportaj yapacağını duyuran ABD'li gazeteci Tucker Carlson, kendini suçlu hissetmediğini, zira bu röportaj nedeniyle vatan haini olmayacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı ve daha şimdiden çok ses getiren röportajı için Moskova'da bulunan Carlson, REN TV'ye konuştu.
Röportaj nedeniyle kendini suçlu hissetmediğini belirten Carlson, "Neden ülkeme ihanet etmişim gibi kendimi suçlu hissedeyim ki? Harika bir şehirdeyim ve hiçbir şey umrumda değil" ifadelerini kullandı.
X'te 57 milyondan fazla görüntülenme
Tucker Carlson, dün akşam X platformundaki hesabından bir mesaj paylaşarak Rusya lideri Putin'le röportaj yapacağını duyurdu.
Carlson'ın arka fona Kremlin Sarayı'nın kulelerini ve Kurtarıcı İsa Katedrali'ni alarak yaptığı bu paylaşım, sabah saatleri itibarıyla 57 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.
Video mesajında "Putin ile röportaj yapmak için Moskova'dayız. Yakında yapacağız" diyen Carlson, Amerikalıların 'Rusya ve Ukrayna'da olup bitenlerden tamamen habersiz' olması sebebiyle böyle bir adım atmaya karar verdiğini açıklamıştı.
Carlson, ABD halkının 'dahil oldukları' çatışma hakkında mümkün olan her şeyi bilmeye hakkı olduğunu da vurgulamıştı.
Zelenskiy'e de teklif gitti
ABD'li gazeteci, mesajında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e de kendisiyle bir röportaj yapmayı teklif ettiğini söylemişti.
Carlson, "Zelenskiy ile röportaj yapmak için kendimiz bir talep gönderdik. Kabul edeceğini umuyoruz" demişti.