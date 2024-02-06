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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240206/abdli-gazeteci-tucker-carlsondan-aciklama-putin-ile-roportaj-yapacagim-1080483015.html
ABD'li gazeteci Tucker Carlson'dan açıklama: 'Putin ile röportaj yapacağım'
ABD'li gazeteci Tucker Carlson'dan açıklama: 'Putin ile röportaj yapacağım'
Amerikalı gazeteci Carlson, yakında Rusya Devlet Başkanı Putin ile röportaj yapacağını söyledi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T22:12+0300
2024-02-06T22:19+0300
ukrayna krizi
tucker carlson
rusya
vladimir putin
röportaj
x
twitter
elon musk
beyaz saray
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Amerikalı gazeteci Tucker Carlson sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı videoda yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapacağını dile getirdi.Video mesajında Carlson, "Putin ile röportaj yapmak için Moskova'dayız. Yakında yapacağız" dedi.Carlson açıklamasında, Amerikalıların 'Rusya ve Ukrayna'da olup bitenlerden tamamen habersiz' olması sebebiyle böyle bir adım atmaya karar verdiğini açıkladı.ABD halkının 'dahil oldukları' çatışma hakkında mümkün olan her şeyi bilmeye hakkı olduğunu da sözlerine ekleyen Carlson, Beyaz Saray'ın Putin ile yaptığı röportajı iki kez engellemeye çalıştığını belirtti.Ayrıca Carlson röportajın kendisine ait olan internet sitesinde de yayımlanacağını ve ücretsiz olarak izlenebileceğini dile getirdi.'Musk, X ağında Putin ile röportajı engellemeyeceğine söz verdi'Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, Elon Musk'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı röportajın X sosyal ağında yayınlandığında engellemeyeceğine söz verdiğini söyledi.Carlson açıklamasında, "Elon Musk X platformunda yayımladığımızda bu röportajı hasıraltı etmeyeceğine veya engellemeyeceğine söz verdi. Bunun için kendisine minnettarız" dedi.'Moskova gezisinin masraflarını kendimiz karşıladık'Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, ekibinin Moskova gezisinin masraflarını kendilerinin karşıladığını, herhangi bir grup ya da hükümetten para almadıklarını söyledi.Carlson, "Bu seyahatin parasını kendimiz ödedik. Herhangi bir gruptan ya da hükümetten para almadık" dedi. 'Zelenskiy'e de röportaj teklif ettim'Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e de kendisiyle bir röportaj yapmayı teklif ettiğini söyledi.Carlson, "Zelenskiy ile röportaj yapmak için kendimiz bir talep gönderdik. Kabul edeceğini umuyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240206/peskov-putin-ve-erdogan-turk-rus-ekonomik-iliskilerini-tum-boyutlariyla-ele-alacak-1080463256.html
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tucker carlson, rusya, vladimir putin, röportaj, x, twitter , elon musk, beyaz saray
tucker carlson, rusya, vladimir putin, röportaj, x, twitter , elon musk, beyaz saray

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'dan açıklama: 'Putin ile röportaj yapacağım'

22:12 06.02.2024 (güncellendi: 22:19 06.02.2024)
© AFP 2023 / GIORGIO VIERATucker Carlson
Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AFP 2023 / GIORGIO VIERA
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Amerikalı gazeteci Carlson, yakında Rusya Devlet Başkanı Putin ile röportaj yapacağını söyledi.
Amerikalı gazeteci Tucker Carlson sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı videoda yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapacağını dile getirdi.
Video mesajında Carlson, "Putin ile röportaj yapmak için Moskova'dayız. Yakında yapacağız" dedi.
Carlson açıklamasında, Amerikalıların 'Rusya ve Ukrayna'da olup bitenlerden tamamen habersiz' olması sebebiyle böyle bir adım atmaya karar verdiğini açıkladı.
ABD halkının 'dahil oldukları' çatışma hakkında mümkün olan her şeyi bilmeye hakkı olduğunu da sözlerine ekleyen Carlson, Beyaz Saray'ın Putin ile yaptığı röportajı iki kez engellemeye çalıştığını belirtti.
Ayrıca Carlson röportajın kendisine ait olan internet sitesinde de yayımlanacağını ve ücretsiz olarak izlenebileceğini dile getirdi.

'Musk, X ağında Putin ile röportajı engellemeyeceğine söz verdi'

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, Elon Musk'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı röportajın X sosyal ağında yayınlandığında engellemeyeceğine söz verdiğini söyledi.
Carlson açıklamasında, "Elon Musk X platformunda yayımladığımızda bu röportajı hasıraltı etmeyeceğine veya engellemeyeceğine söz verdi. Bunun için kendisine minnettarız" dedi.

'Moskova gezisinin masraflarını kendimiz karşıladık'

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, ekibinin Moskova gezisinin masraflarını kendilerinin karşıladığını, herhangi bir grup ya da hükümetten para almadıklarını söyledi.
Carlson, "Bu seyahatin parasını kendimiz ödedik. Herhangi bir gruptan ya da hükümetten para almadık" dedi.

'Zelenskiy'e de röportaj teklif ettim'

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e de kendisiyle bir röportaj yapmayı teklif ettiğini söyledi.
Carlson, "Zelenskiy ile röportaj yapmak için kendimiz bir talep gönderdik. Kabul edeceğini umuyoruz" dedi.
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