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Peskov: Putin ve Erdoğan, Türk-Rus ekonomik ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele alacak
Peskov: Putin ve Erdoğan, Türk-Rus ekonomik ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele alacak
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmede Türk-Rus ticari ve ekonomik... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T13:26+0300
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dünya
rusya
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recep tayyip erdoğan
vladimir putin
putin-erdoğan görüşmesi
kremlin
dmitriy peskov
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Gazeteciler, basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Putin'in henüz tarihi açıklanmayan Türkiye ziyaretinde Türk bankalarındaki ödeme sorunlarını, Rus-Türk bankası kurulması konusunu ve doğalgaz transfer merkezinin yol haritasını gündeme getirip getirmeyeceğini sordu.Peskov, Putin ve Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri tüm boyutlarıyla istişare edeceği yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, "Türkiye, bizim önemli bir ticari ve ekonomik ortağımız. Elbette bu ilişkilerdeki tüm detaylar gündemde olacak" dedi.Daha önce Putin'in Türkiye'yi 12 Şubat'ta ziyaret edeceği iddia edilmiş, Kremlin Sözcüsü Peskov da henüz tarihin netleşmediğini ve zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmişti.Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240205/2023te-yurtdisina-cikan-ruslarin-sayisi-yuzde-33-artti-zirve-turkiyenin-oldu-1080433179.html
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rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, kremlin, dmitriy peskov
rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, kremlin, dmitriy peskov

Peskov: Putin ve Erdoğan, Türk-Rus ekonomik ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele alacak

13:26 06.02.2024
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOVKremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOV
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmede Türk-Rus ticari ve ekonomik ilişkilerinin tüm boyutlarıyla istişare edileceğini söyledi.
Gazeteciler, basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Putin'in henüz tarihi açıklanmayan Türkiye ziyaretinde Türk bankalarındaki ödeme sorunlarını, Rus-Türk bankası kurulması konusunu ve doğalgaz transfer merkezinin yol haritasını gündeme getirip getirmeyeceğini sordu.
Peskov, Putin ve Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri tüm boyutlarıyla istişare edeceği yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü, "Türkiye, bizim önemli bir ticari ve ekonomik ortağımız. Elbette bu ilişkilerdeki tüm detaylar gündemde olacak" dedi.
Daha önce Putin'in Türkiye'yi 12 Şubat'ta ziyaret edeceği iddia edilmiş, Kremlin Sözcüsü Peskov da henüz tarihin netleşmediğini ve zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmişti.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti.
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