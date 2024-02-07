https://sputniknews.com.tr/20240207/isvec-kuzey-akim-sabotajlariyla-ilgili-sorusturmayi-sonlandirdi-1080501142.html

İsveç, Kuzey Akım sabotajlarıyla ilgili soruşturmayı sonlandırdı

İsveç, Kuzey Akım sabotajlarıyla ilgili soruşturmayı sonlandırdı

Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen sabotajları soruşturan İsveçli Savcı Mats Ljungqvist, davanın ülkenin yargı alanına girmemesi nedeniyle... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T14:25+0300

2024-02-07T14:25+0300

2024-02-07T14:25+0300

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Saldırıların İsveç Krallığı'nın güvenliğine, kamu faaliyetlerine veya diğer hukuk kurallarına yönelik olmaması nedeniyle ön soruşturmanın sonlandırıldığını belirten Ljungqvist, "Bu davanın İsveç yargı alanıyla ilgili olmadığını söyleyebiliriz" dedi.Soruşturmanın sistematik ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü, olay yerinde kapsamlı bir inceleme yapıldığını ve çok sayıda kişinin ifadesinin alındığını kaydeden Ljungqvist, Rusya'nın doğalgaz ihraç ettiği boru hatlarına yönelik saldırıda İsveç ve vatandaşlarının parmağının bulunmadığını belirlediklerini söyledi.Ljungqvist, İsveç savcılığının Almanya'nın Kuzey Akım'a yönelik soruşturmasında delil olarak kullanılabilecek materyalleri Alman makamlarına teslim ettiğini de bildirdi.İsveç merkezli Expressen gazetesi, daha önce Kuzey Akım sabotajını soruşturan savcı Ljungqvist'in yakında bu konuda bir karar vereceğini bildirmişti.Geçen yılın nisan ayında yapılan açıklamada, boru hatlarının patlatılmasının arkasında kimin olduğu konusunda netlik olmadığı vurgulanmış, sorumluları bulmanın zor olacağının altı çizilmişti.Geçtiğimiz yıl Batı basınındaki, boru hatlarına bazı Ukraynalı aktivist grupların sabotaj düzenlediğine ilişkin iddiaları değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bunun saçmalık olduğuna eminim. Bu tür, bu kadar güçlü ve bu kadar derinlikte bir patlama ancak uzmanlar tarafından belirli teknolojilere sahip devletin tüm gücüyle desteklenerek gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/abdli-gazeteci-hersh-kuzey-akim-sorusturmasindaki-basarisizlik-kasitli-1080495513.html

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kuzey akım, kuzey akım-2, isveç, sabotaj, soruşturma, abd, danimarka