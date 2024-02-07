https://sputniknews.com.tr/20240207/isvec-kuzey-akim-sabotajlariyla-ilgili-sorusturmayi-sonlandirdi-1080501142.html
İsveç, Kuzey Akım sabotajlarıyla ilgili soruşturmayı sonlandırdı
İsveç, Kuzey Akım sabotajlarıyla ilgili soruşturmayı sonlandırdı
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen sabotajları soruşturan İsveçli Savcı Mats Ljungqvist, davanın ülkenin yargı alanına girmemesi nedeniyle... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T14:25+0300
2024-02-07T14:25+0300
2024-02-07T14:25+0300
avrupa'da enerji krizi
kuzey akım
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isveç
sabotaj
soruşturma
abd
danimarka
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Saldırıların İsveç Krallığı'nın güvenliğine, kamu faaliyetlerine veya diğer hukuk kurallarına yönelik olmaması nedeniyle ön soruşturmanın sonlandırıldığını belirten Ljungqvist, "Bu davanın İsveç yargı alanıyla ilgili olmadığını söyleyebiliriz" dedi.Soruşturmanın sistematik ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü, olay yerinde kapsamlı bir inceleme yapıldığını ve çok sayıda kişinin ifadesinin alındığını kaydeden Ljungqvist, Rusya'nın doğalgaz ihraç ettiği boru hatlarına yönelik saldırıda İsveç ve vatandaşlarının parmağının bulunmadığını belirlediklerini söyledi.Ljungqvist, İsveç savcılığının Almanya'nın Kuzey Akım'a yönelik soruşturmasında delil olarak kullanılabilecek materyalleri Alman makamlarına teslim ettiğini de bildirdi.İsveç merkezli Expressen gazetesi, daha önce Kuzey Akım sabotajını soruşturan savcı Ljungqvist'in yakında bu konuda bir karar vereceğini bildirmişti.Geçen yılın nisan ayında yapılan açıklamada, boru hatlarının patlatılmasının arkasında kimin olduğu konusunda netlik olmadığı vurgulanmış, sorumluları bulmanın zor olacağının altı çizilmişti.Geçtiğimiz yıl Batı basınındaki, boru hatlarına bazı Ukraynalı aktivist grupların sabotaj düzenlediğine ilişkin iddiaları değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bunun saçmalık olduğuna eminim. Bu tür, bu kadar güçlü ve bu kadar derinlikte bir patlama ancak uzmanlar tarafından belirli teknolojilere sahip devletin tüm gücüyle desteklenerek gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/abdli-gazeteci-hersh-kuzey-akim-sorusturmasindaki-basarisizlik-kasitli-1080495513.html
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kuzey akım, kuzey akım-2, isveç, sabotaj, soruşturma, abd, danimarka
kuzey akım, kuzey akım-2, isveç, sabotaj, soruşturma, abd, danimarka
İsveç, Kuzey Akım sabotajlarıyla ilgili soruşturmayı sonlandırdı
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen sabotajları soruşturan İsveçli Savcı Mats Ljungqvist, davanın ülkenin yargı alanına girmemesi nedeniyle sonlandırdıklarını ve İsveç vatandaşları arasında sabotajla ilgili bir şüpheli bulmadıklarını söyledi.
Saldırıların İsveç Krallığı'nın güvenliğine, kamu faaliyetlerine veya diğer hukuk kurallarına yönelik olmaması nedeniyle ön soruşturmanın sonlandırıldığını belirten Ljungqvist, "Bu davanın İsveç yargı alanıyla ilgili olmadığını söyleyebiliriz" dedi.
Soruşturmanın sistematik ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü, olay yerinde kapsamlı bir inceleme yapıldığını ve çok sayıda kişinin ifadesinin alındığını kaydeden Ljungqvist, Rusya'nın doğalgaz ihraç ettiği boru hatlarına yönelik saldırıda İsveç ve vatandaşlarının parmağının bulunmadığını belirlediklerini söyledi.
Ljungqvist, İsveç savcılığının Almanya'nın Kuzey Akım'a yönelik soruşturmasında delil olarak kullanılabilecek materyalleri Alman makamlarına teslim ettiğini de bildirdi.
İsveç merkezli Expressen gazetesi, daha önce Kuzey Akım sabotajını soruşturan savcı Ljungqvist'in yakında bu konuda bir karar vereceğini
bildirmişti.
Geçen yılın nisan ayında yapılan açıklamada, boru hatlarının patlatılmasının arkasında kimin olduğu konusunda netlik olmadığı vurgulanmış, sorumluları bulmanın zor olacağının altı çizilmişti.
Geçtiğimiz yıl Batı basınındaki, boru hatlarına bazı Ukraynalı aktivist grupların sabotaj düzenlediğine ilişkin iddiaları değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bunun saçmalık olduğuna eminim. Bu tür, bu kadar güçlü ve bu kadar derinlikte bir patlama ancak uzmanlar tarafından belirli teknolojilere sahip devletin tüm gücüyle desteklenerek gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullanmıştı.