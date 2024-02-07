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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240207/abdli-gazeteci-hersh-kuzey-akim-sorusturmasindaki-basarisizlik-kasitli-1080495513.html
ABD’li gazeteci Hersh: Kuzey Akım soruşturmasındaki başarısızlık kasıtlı
ABD’li gazeteci Hersh: Kuzey Akım soruşturmasındaki başarısızlık kasıtlı
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın kasıtlı olarak sekteye... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T11:44+0300
2024-02-07T11:44+0300
avrupa'da enerji krizi
kuzey akım
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danimarka
abd
joe biden
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ABD’li araştırmacı gazeteci Hersh, Substack platformundaki yazısında, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalardan ABD ve Başkan Joe Biden’i sorumlu tutarak soruşturma başlatan İsveç ve Dnimarka’nın gerçeği bildiği ve bu gerçeği saklamak istediği için soruşturmayı yarıda kestiğini kaydetti.Hersh, “Bu iki ülkenin soruşturmayı tamamlayamaması, bana söylendiği gibi, her iki ülkedeki bazı üst düzey yetkililerin olup bitenlerden gayet iyi haberdar olmalarıyla açıklanabilir” diye yazdı.İsveç ve Danimarka’nın, ABD’nin olaydan birkaç ay önce Baltık Denizi’nde gerçekleştirdiği dalışlardan bihaber olduğuna inanmayan gazeteci, soruşturmaya Rusya’nın davet edilmesini ek argüman olarak gösterdi.Kuzey Akım saldırısının hedeflerinden birinin, Rusya ve Almanya arasındaki olası uzlaşmayı önlemek olduğunu kaydeden Hersh, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240206/isvec-kuzey-akim-sorusturmalarini-askiya-alacak-1080471400.html
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kuzey akım, kuzey akım-2, isveç, danimarka, abd, joe biden, washington
kuzey akım, kuzey akım-2, isveç, danimarka, abd, joe biden, washington

ABD’li gazeteci Hersh: Kuzey Akım soruşturmasındaki başarısızlık kasıtlı

11:44 07.02.2024
© Ruptly . Eckehard SchulzSeymour Hersh
Seymour Hersh - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© Ruptly . Eckehard Schulz
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Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın kasıtlı olarak sekteye uğratıldığını belirtti.
ABD’li araştırmacı gazeteci Hersh, Substack platformundaki yazısında, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalardan ABD ve Başkan Joe Biden’i sorumlu tutarak soruşturma başlatan İsveç ve Dnimarka’nın gerçeği bildiği ve bu gerçeği saklamak istediği için soruşturmayı yarıda kestiğini kaydetti.
Hersh, “Bu iki ülkenin soruşturmayı tamamlayamaması, bana söylendiği gibi, her iki ülkedeki bazı üst düzey yetkililerin olup bitenlerden gayet iyi haberdar olmalarıyla açıklanabilir” diye yazdı.
İsveç ve Danimarka’nın, ABD’nin olaydan birkaç ay önce Baltık Denizi’nde gerçekleştirdiği dalışlardan bihaber olduğuna inanmayan gazeteci, soruşturmaya Rusya’nın davet edilmesini ek argüman olarak gösterdi.
Kuzey Akım saldırısının hedeflerinden birinin, Rusya ve Almanya arasındaki olası uzlaşmayı önlemek olduğunu kaydeden Hersh, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biden, boru hatlarını yok etme emrini verdiğinde Amerikalılar, Washington’un talebi üzerine Kuzey Akım-2 boru hattındaki 750 mil Rus gazını engelleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, fikrini değiştirerek ülkesinin ekonomik kaygılarının hafifletmek ve Alman endüstrisine bu önemli enerji gücünü yeniden sağlamak için gazı serbest bırakmasından korkuyorlardı. Bunun olmasına izin verilemezdi ve o zamandan beri Almanya ekonomik ve siyasi çalkantılar yaşıyor.”
Kuzey Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
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