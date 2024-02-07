https://sputniknews.com.tr/20240207/abdli-gazeteci-hersh-kuzey-akim-sorusturmasindaki-basarisizlik-kasitli-1080495513.html

ABD’li gazeteci Hersh: Kuzey Akım soruşturmasındaki başarısızlık kasıtlı

ABD’li gazeteci Hersh: Kuzey Akım soruşturmasındaki başarısızlık kasıtlı

Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın kasıtlı olarak sekteye... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T11:44+0300

2024-02-07T11:44+0300

2024-02-07T11:44+0300

avrupa'da enerji krizi

kuzey akım

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washington

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ABD’li araştırmacı gazeteci Hersh, Substack platformundaki yazısında, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalardan ABD ve Başkan Joe Biden’i sorumlu tutarak soruşturma başlatan İsveç ve Dnimarka’nın gerçeği bildiği ve bu gerçeği saklamak istediği için soruşturmayı yarıda kestiğini kaydetti.Hersh, “Bu iki ülkenin soruşturmayı tamamlayamaması, bana söylendiği gibi, her iki ülkedeki bazı üst düzey yetkililerin olup bitenlerden gayet iyi haberdar olmalarıyla açıklanabilir” diye yazdı.İsveç ve Danimarka’nın, ABD’nin olaydan birkaç ay önce Baltık Denizi’nde gerçekleştirdiği dalışlardan bihaber olduğuna inanmayan gazeteci, soruşturmaya Rusya’nın davet edilmesini ek argüman olarak gösterdi.Kuzey Akım saldırısının hedeflerinden birinin, Rusya ve Almanya arasındaki olası uzlaşmayı önlemek olduğunu kaydeden Hersh, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240206/isvec-kuzey-akim-sorusturmalarini-askiya-alacak-1080471400.html

isveç

danimarka

abd

washington

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kuzey akım, kuzey akım-2, isveç, danimarka, abd, joe biden, washington