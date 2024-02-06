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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240206/isvec-kuzey-akim-sorusturmalarini-askiya-alacak-1080471400.html
İsveç Kuzey Akım soruşturmalarını askıya alacak
İsveç Kuzey Akım soruşturmalarını askıya alacak
İsveç’in, Eylül 2022'de düzenlenen sabotajla kullanılamaz hale gelen Kuzey Akım boru hatlarıyla ilgili yılan hikayesine dönen soruşturmayı askıya almayı... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T16:58+0300
2024-02-06T16:58+0300
avrupa'da enerji krizi
isveç
kuzey akım
almanya
danimarka
sabotaj
soruşturma
ukrayna krizi
abd
joe biden
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Almanya'nın en çok okunan günlük gazetesi Süddeutsche Zeitung'un kendi kaynaklarına ve NDR, WDR ve Zeit gibi yayın kuruluşlarıyla ortaklaşa yürütülen araştırmaların sonuçlarına dayandırdığı haberine göre İsveç Savcılığı, Kuzey Akım sabotajına ilişkin soruşturmayı düşüreceğini açıklamayı planlıyor.Gazete, “İsveçli yetkililer görünüşe göre kendi ülkelerinde belirli bir şüpheli bulamadılar” ifadelerine yer verdiği haberinde, soruşturmayı yürüten İsveçli Savcı Mats Ljungqvist’in yakında soruşturmanın sonucunu açıklayacağını iddia etti.Alman Zeit gazetesinin haberine göre Stockholm'ün bu hamlesi Alman Savcılığının yürüttüğü soruşturmayı etkilemezken, İsveç'in soruşturmadan vazgeçip fiziksel kanıtları Alman meslektaşlarına teslim edebileceği, bu durumun da Almanya’nın sürdürdüğü soruşturmasında elini güçlendirebileceği savunuluyor.Gazete, Almanya'nın özellikle patlama sonrası bulunan boru kalıntılarıyla ilgilendiğini, patlayıcı izlerinin Andromeda yatında bulunanlarla karşılaştırılabileceğini belirtti.İsveç merkezli Expressen gazetesi, daha önce Kuzey Akım sabotajını soruşturan savcı Ljungqvist'in yakında bu konuda bir karar vereceğini bildirmişti.Geçen yılın nisan ayında yapılan açıklamada, boru hatlarının patlatılmasının arkasında kimin olduğu konusunda netlik olmadığı vurgulanmış, sorumluları bulmanın zor olacağının altı çizilmişti.Geçtiğimiz yıl Batı basınındaki, boru hatlarına bazı Ukraynalı aktivist grupların sabotaj düzenlediğine ilişkin iddiaları değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bunun saçmalık olduğuna eminim. Bu tür, bu kadar güçlü ve bu kadar derinlikte bir patlama ancak uzmanlar tarafından belirli teknolojilere sahip devletin tüm gücüyle desteklenerek gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullanmıştı.‘Teorik olarak ABD bu işle ilgili’Batı ülkelerin bunu gerçekleştirebileceğine işaret eden Putin, ABD'nin bu işle ilgilendiğini dile getirdi. Putin, "Rus gazından yüzde 25-30 daha pahalı olmasına rağmen sıvılaştırılmış doğalgaz dahil kendisininkini sevk etmek ve Rus enerji taşıyıcılarının Avrupa pazarına arzını durdurmak için elbette teorik olarak ABD bununla ilgilidir" değerlendirmesinde bulundu.Şubat 2022’de konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söylerken, "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz" demişti.Biden söz vermiştiBiden, Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşımak için inşa edilen Kuzey Akım 2 projesi konusunda, ''Başbakan Scholz'den güvence aldınız mı? Almanya bu projenin fişini çekecek mi?'' sorusuna, "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz. Söz veriyorum, bunu yapacağız'' şeklinde cevap vermişti.Rusya, Kuzey Akım sabotajının bağımsız bir şekilde soruşturulması konusunda ısrarlıRusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajdan sorumlu suçluların tespit edilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek soruşturma talebini yineledmişti.Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajla ilgili İsveç, Almanya ve Danimarka'nın yürüttüğü ulusal soruşturmaların sonuç vermediğine dikkati çeken Polyanskiy, "Uluslararası barış ve güvenliği etkileyen bu korkunç saldırının sorumlularının tespit edilmemesi ve cezalandırılmaması kabul edilemez" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230926/1-yildir-cozulemeyen-kuzey-akim-2-sabotaji-bati-neden-hala-suclunun-adini-koyamiyor-1075776760.html
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isveç, kuzey akım, almanya, danimarka, sabotaj, soruşturma, ukrayna krizi, abd, joe biden, olaf scholz
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İsveç Kuzey Akım soruşturmalarını askıya alacak

16:58 06.02.2024
© AP Photo / Markus SchreiberKuzey Akım
Kuzey Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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İsveç’in, Eylül 2022'de düzenlenen sabotajla kullanılamaz hale gelen Kuzey Akım boru hatlarıyla ilgili yılan hikayesine dönen soruşturmayı askıya almayı planladığı iddia edildi.
Almanya'nın en çok okunan günlük gazetesi Süddeutsche Zeitung'un kendi kaynaklarına ve NDR, WDR ve Zeit gibi yayın kuruluşlarıyla ortaklaşa yürütülen araştırmaların sonuçlarına dayandırdığı haberine göre İsveç Savcılığı, Kuzey Akım sabotajına ilişkin soruşturmayı düşüreceğini açıklamayı planlıyor.
Gazete, “İsveçli yetkililer görünüşe göre kendi ülkelerinde belirli bir şüpheli bulamadılar” ifadelerine yer verdiği haberinde, soruşturmayı yürüten İsveçli Savcı Mats Ljungqvist’in yakında soruşturmanın sonucunu açıklayacağını iddia etti.
Alman Zeit gazetesinin haberine göre Stockholm'ün bu hamlesi Alman Savcılığının yürüttüğü soruşturmayı etkilemezken, İsveç'in soruşturmadan vazgeçip fiziksel kanıtları Alman meslektaşlarına teslim edebileceği, bu durumun da Almanya’nın sürdürdüğü soruşturmasında elini güçlendirebileceği savunuluyor.
Gazete, Almanya'nın özellikle patlama sonrası bulunan boru kalıntılarıyla ilgilendiğini, patlayıcı izlerinin Andromeda yatında bulunanlarla karşılaştırılabileceğini belirtti.
İsveç merkezli Expressen gazetesi, daha önce Kuzey Akım sabotajını soruşturan savcı Ljungqvist'in yakında bu konuda bir karar vereceğini bildirmişti.
Geçen yılın nisan ayında yapılan açıklamada, boru hatlarının patlatılmasının arkasında kimin olduğu konusunda netlik olmadığı vurgulanmış, sorumluları bulmanın zor olacağının altı çizilmişti.
Geçtiğimiz yıl Batı basınındaki, boru hatlarına bazı Ukraynalı aktivist grupların sabotaj düzenlediğine ilişkin iddiaları değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bunun saçmalık olduğuna eminim. Bu tür, bu kadar güçlü ve bu kadar derinlikte bir patlama ancak uzmanlar tarafından belirli teknolojilere sahip devletin tüm gücüyle desteklenerek gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullanmıştı.

‘Teorik olarak ABD bu işle ilgili’

Batı ülkelerin bunu gerçekleştirebileceğine işaret eden Putin, ABD'nin bu işle ilgilendiğini dile getirdi. Putin, "Rus gazından yüzde 25-30 daha pahalı olmasına rağmen sıvılaştırılmış doğalgaz dahil kendisininkini sevk etmek ve Rus enerji taşıyıcılarının Avrupa pazarına arzını durdurmak için elbette teorik olarak ABD bununla ilgilidir" değerlendirmesinde bulundu.
Şubat 2022’de konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söylerken, "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz" demişti.

Biden söz vermişti

Biden, Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşımak için inşa edilen Kuzey Akım 2 projesi konusunda, ''Başbakan Scholz'den güvence aldınız mı? Almanya bu projenin fişini çekecek mi?'' sorusuna, "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz. Söz veriyorum, bunu yapacağız'' şeklinde cevap vermişti.

Rusya, Kuzey Akım sabotajının bağımsız bir şekilde soruşturulması konusunda ısrarlı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajdan sorumlu suçluların tespit edilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek soruşturma talebini yineledmişti.
Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajla ilgili İsveç, Almanya ve Danimarka'nın yürüttüğü ulusal soruşturmaların sonuç vermediğine dikkati çeken Polyanskiy, "Uluslararası barış ve güvenliği etkileyen bu korkunç saldırının sorumlularının tespit edilmemesi ve cezalandırılmaması kabul edilemez" dedi.
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
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1 yıldır çözül(e)meyen Kuzey Akım-2 sabotajı: Batı neden hala suçlunun adını koyamıyor?
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