https://sputniknews.com.tr/20240108/abd-medyasi-polonya-kuzey-akim-saldirilarinin-zanlilarina-iliskin-kanitlari-gizledi-1079431766.html

ABD medyası: Polonya, Kuzey Akım saldırılarının zanlılarına ilişkin kanıtları gizledi

ABD medyası: Polonya, Kuzey Akım saldırılarının zanlılarına ilişkin kanıtları gizledi

Polonyalı bürokratların Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatıldığı vakaların zanlılarının ülkede bulunduğuna dair kanıtları gizlediği ifade edildi. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T17:06+0300

2024-01-08T17:06+0300

2024-01-08T17:06+0300

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ABD'de yayın yapan Wall Street Journal gazetesine demeç veren Avrupalı soruşturma yetkilileri, Polonyalı bürokratların Kuzey Akım'a yönelik sabotajların zanlılarının ülke topraklarındaki hareketlerine dair anahtar nitelikteki kanıtları gizlediğini belirtti.Soruşturma makamının uzun süredir boru hatlarına yönelik saldırının Ukrayna'dan Polonya toprakları üzerinden gerçekleştirildiği çıkarımına sahip olduğunu anlatan kaynaklar, Varşova'nın işbirliği yapma konusundaki isteksizliğinin önceki hükümetin bundan haberi olup olmadığını belirlemeyi engellediğini söyledi.WSJ'nin kaynaklarının aktardığına göre Polonya'daki bazı emniyet kurumları, güvenlik kameralarında bulunan zanlıların soruşturma görüntülerini paylaşmayı reddetti. Bunun yanında Polonya iç güvenlik teşkilatı da dahil bazı kurumların yetkilileri taleplere yanıt vermekten kaçınıp çelişkili bilgiler verdi.Kaynaklar, Alman soruşturma makamlarının Polonyalı meslektaşlarıyla buluşabilmek için en az 2 ay beklediğini, zira Varşova'nın işbirliği konusunda isteksiz olduğu izlenimi edindiklerini de kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240108/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-kinjal-fuzeleri-ile-ukraynanin-askeri-tesislerini-vurdu-1079427152.html

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