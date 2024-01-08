Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Kinjal füzeleri ile Ukrayna’nın askeri tesislerini vurdu
14:50 08.01.2024 (güncellendi: 14:51 08.01.2024)
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Multimedya arşivine gidinKinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları
© Sputnik / Vladimir Sergeev/
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah Kinjal hipersonik füzeleri ile Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona dair güncel bilgiler paylaşıldı.
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah Kinjal hipersonik füzeleri ile Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerini vurduğuna dikkat çekilen açıklamada, ayrıca füze ve topçu kuvvetlerinin yaptığı atışlarla ve insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna 101. Bölgesel Savunma Tugayı’nın komuta kademesinin toplantısının yapıldığı mekanın da vurulduğu bilgisi verildi.
Açıklamada ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 5 füzenin önlendiği, bununla birlikte Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Harkov ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna’ya ait toplam 14 İHA’nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.
Cephenin farklı istikametlerindeki gelişmelere ilişkin verilerin de sunulduğu açıklamaya göre:
Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov bölgesinde ve DHC’de 9 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu bu istikamette 110’un üzerinde asker, 2 tank, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 zırhlı personel taşıma aracı, 3 otomobil, 2 D-20 obüsü ve 2 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi kaybetti.
Krasnıy Liman istikametinde Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteğiyle Ukrayna’nın DHC ve LHC’de konuşlanan ordu birliklerini vurdu, düşmanın bu istikametteki kayıpları 230’a yakın asker, 3 zırhlı muharebe aracı, 8 otomobil 2 Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi olarak gerçekleşti.
Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleştirdiği koordineli eylemlerle Ukrayna ordusunun DHC’nin 4 yerleşim bölgesindeki mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda 250’nin üzerinde asker, 2 tank, 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ve 2 D-30 obüsü kaybetti.
Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu birlikleri ise hava ve topçu kuvvetlerinin desteğiyle Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinin Priyutnoye yerleşim bölgesinde 3 saldırısını püskürttü, ayrıca DHC’deki Novomihaylovka yerleşiminin yakınlarındaki mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikametteki toplam kaybı 130’a yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi olarak gerçekleşti.
Zaporojye istikametinde Rus kara birlikleri, hava ve topçu birliklerinin atış desteği ile Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinin Rabotino ve Novopokrovka yerleşim bölgelerindeki mevzilerine saldırılar düzenledi. Bu istikamette 40’a yakın Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi, bir tank, 2 zırhlı piyade aracı, 3 otomobil ve ayrıca bir D-20 obüsü imha edildi.
Herson istikametinde ise Rus ordusunun Dnepr Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun Herson bölgesinin 4 yerleşim biriminde konuşlanan birliklerine saldırılar düzenledi. Düşman bu istikamette 60’tan fazla asker ve 3 otomobil kaybetti.
Bununla birlikte Herson istikametinde son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir İHA kontrol merkezi ve saha mühimmat deposu vuruldu.