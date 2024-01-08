https://sputniknews.com.tr/20240108/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-kinjal-fuzeleri-ile-ukraynanin-askeri-tesislerini-vurdu-1079427152.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Kinjal füzeleri ile Ukrayna’nın askeri tesislerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Kinjal füzeleri ile Ukrayna’nın askeri tesislerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah Kinjal hipersonik füzeleri ile Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerini vurduğunu bildirdi. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T14:50+0300

2024-01-08T14:50+0300

2024-01-08T14:51+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona dair güncel bilgiler paylaşıldı.Rus Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah Kinjal hipersonik füzeleri ile Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerini vurduğuna dikkat çekilen açıklamada, ayrıca füze ve topçu kuvvetlerinin yaptığı atışlarla ve insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna 101. Bölgesel Savunma Tugayı’nın komuta kademesinin toplantısının yapıldığı mekanın da vurulduğu bilgisi verildi.Açıklamada ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 5 füzenin önlendiği, bununla birlikte Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Harkov ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna’ya ait toplam 14 İHA’nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.Cephenin farklı istikametlerindeki gelişmelere ilişkin verilerin de sunulduğu açıklamaya göre:Bununla birlikte Herson istikametinde son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir İHA kontrol merkezi ve saha mühimmat deposu vuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20240108/ukrayna-disisleri-bakani-kulebadan-rusyayla-catismanin-dondurulma-ihtimaline-dair-aciklama-1079425501.html

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