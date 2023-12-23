https://sputniknews.com.tr/20231223/abdli-gazeteci-hersh-kuzey-akim-hatlari-sabotajinda-asil-hedef-almanya-basbakani-scholzdu-1078802137.html

ABD'li gazeteci Hersh: Kuzey Akım hatları sabotajında asıl hedef Almanya Başbakanı Scholz’dü

ABD'li gazeteci Hersh: Kuzey Akım hatları sabotajında asıl hedef Almanya Başbakanı Scholz’dü

ABD'li gazeteci Seymour Hersh, ABD’in Kuzey Akım hatlarının patlatılması hazırlıklarına Ukrayna’daki özel askeri operasyondan çok önce başladığını ve asıl... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T01:05+0300

2023-12-23T01:05+0300

2023-12-23T01:05+0300

ukrayna krizi

seymour hersh

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doğalgaz boru hattı

almanya

olaf scholz

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ABD'li gazeteci Seymour Hersh, online platformu Substack'taki makalesinde, ABD’nin Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılması hazırlıklarına Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyondan haftalar önce başladığını, ancak asıl hedefin Almanya Başbakanı Olaf Scholz olduğunu iddia etti.Hersh, eylemin amacının başlangıçta Moskova'yı Ukrayna’da başlamayı planladığı askeri operasyondan caydırma olabileceğini, ancak zamanlamasının (Eylül 2022) sabotajın muhtemelen Kiev'i destekleyen koalisyonun zayıf halkası olarak kabul edilen Almanya'ya karşı yapıldığını gösterdiğini belirtti.Hersh, “Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya girmesinden birkaç hafta önce Baltık Denizi'nde gizli göreve gönderilen Amerikalılar, amacın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i işgal girişiminden vazgeçirmek olduğunu düşünüyordu. Gaz boru hatlarının patlatılacağı tehditlerine rağmen işgal gerçekleşince, Norveç'teki Amerikan ekibine çalışmaya devam etmeleri ve görevi tamamlamanın bir yolunu bulmaları talimatı verildi” ifadelerini kullandı.Sabotajın mayıs sonu için hazırlandığını ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın hiç bir gerekçe göstermeden ertelediğini vurgulayan Hersh, “Başkanın emri eylül ayı sonlarında geldi. Patlayıcıların düşük frekanslı bir sonar cihazı ile patlatılmasının ardından boru hattının dört kolundan üçü imha edildi” ifadelerine yer verdi.Biden'ın seçtiği zamanlamayla aslında Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u hedef aldığını öne süren gazeteci, “Bazı CIA görevlileri, Biden’in, seçmenleri Ukrayna'yı desteklemekte tereddüt eden Scholz'un yaklaşan kış karşısında zayıf bir tutum içine girebileceğini, halkını sıcak ve endüstrisini müreffeh tutmanın Ukrayna'nın Rusya ile mücadelesine yardım etmekten daha önemli olduğuna karar verebileceğinden korktuğuna inanıyordu” değerlendirmesinde bulundu.

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