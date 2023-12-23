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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231223/abdli-gazeteci-hersh-kuzey-akim-hatlari-sabotajinda-asil-hedef-almanya-basbakani-scholzdu-1078802137.html
ABD'li gazeteci Hersh: Kuzey Akım hatları sabotajında asıl hedef Almanya Başbakanı Scholz’dü
ABD'li gazeteci Hersh: Kuzey Akım hatları sabotajında asıl hedef Almanya Başbakanı Scholz’dü
ABD'li gazeteci Seymour Hersh, ABD’in Kuzey Akım hatlarının patlatılması hazırlıklarına Ukrayna’daki özel askeri operasyondan çok önce başladığını ve asıl... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T01:05+0300
2023-12-23T01:05+0300
ukrayna krizi
seymour hersh
abd
abd
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
almanya
olaf scholz
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ABD'li gazeteci Seymour Hersh, online platformu Substack'taki makalesinde, ABD’nin Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılması hazırlıklarına Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyondan haftalar önce başladığını, ancak asıl hedefin Almanya Başbakanı Olaf Scholz olduğunu iddia etti.Hersh, eylemin amacının başlangıçta Moskova'yı Ukrayna’da başlamayı planladığı askeri operasyondan caydırma olabileceğini, ancak zamanlamasının (Eylül 2022) sabotajın muhtemelen Kiev'i destekleyen koalisyonun zayıf halkası olarak kabul edilen Almanya'ya karşı yapıldığını gösterdiğini belirtti.Hersh, “Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya girmesinden birkaç hafta önce Baltık Denizi'nde gizli göreve gönderilen Amerikalılar, amacın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i işgal girişiminden vazgeçirmek olduğunu düşünüyordu. Gaz boru hatlarının patlatılacağı tehditlerine rağmen işgal gerçekleşince, Norveç'teki Amerikan ekibine çalışmaya devam etmeleri ve görevi tamamlamanın bir yolunu bulmaları talimatı verildi” ifadelerini kullandı.Sabotajın mayıs sonu için hazırlandığını ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın hiç bir gerekçe göstermeden ertelediğini vurgulayan Hersh, “Başkanın emri eylül ayı sonlarında geldi. Patlayıcıların düşük frekanslı bir sonar cihazı ile patlatılmasının ardından boru hattının dört kolundan üçü imha edildi” ifadelerine yer verdi.Biden'ın seçtiği zamanlamayla aslında Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u hedef aldığını öne süren gazeteci, “Bazı CIA görevlileri, Biden’in, seçmenleri Ukrayna'yı desteklemekte tereddüt eden Scholz'un yaklaşan kış karşısında zayıf bir tutum içine girebileceğini, halkını sıcak ve endüstrisini müreffeh tutmanın Ukrayna'nın Rusya ile mücadelesine yardım etmekten daha önemli olduğuna karar verebileceğinden korktuğuna inanıyordu” değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231111/abd-basini-kuzey-akima-yonelik-saldirilarin-koordinatoru-ukraynali-albay-roman-cervinskiy-1077300398.html
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seymour hersh, abd, abd, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, almanya, olaf scholz
seymour hersh, abd, abd, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, almanya, olaf scholz

ABD'li gazeteci Hersh: Kuzey Akım hatları sabotajında asıl hedef Almanya Başbakanı Scholz’dü

01:05 23.12.2023
© Sputnik / Командование обороны ДанииKuzey Akım 1
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
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ABD'li gazeteci Seymour Hersh, ABD’in Kuzey Akım hatlarının patlatılması hazırlıklarına Ukrayna’daki özel askeri operasyondan çok önce başladığını ve asıl hedefin Almanya Başbakanı Scholz olduğunu öne sürdü.
ABD'li gazeteci Seymour Hersh, online platformu Substack'taki makalesinde, ABD’nin Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılması hazırlıklarına Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyondan haftalar önce başladığını, ancak asıl hedefin Almanya Başbakanı Olaf Scholz olduğunu iddia etti.
Hersh, eylemin amacının başlangıçta Moskova'yı Ukrayna’da başlamayı planladığı askeri operasyondan caydırma olabileceğini, ancak zamanlamasının (Eylül 2022) sabotajın muhtemelen Kiev'i destekleyen koalisyonun zayıf halkası olarak kabul edilen Almanya'ya karşı yapıldığını gösterdiğini belirtti.
Hersh, “Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya girmesinden birkaç hafta önce Baltık Denizi'nde gizli göreve gönderilen Amerikalılar, amacın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i işgal girişiminden vazgeçirmek olduğunu düşünüyordu. Gaz boru hatlarının patlatılacağı tehditlerine rağmen işgal gerçekleşince, Norveç'teki Amerikan ekibine çalışmaya devam etmeleri ve görevi tamamlamanın bir yolunu bulmaları talimatı verildi” ifadelerini kullandı.
Sabotajın mayıs sonu için hazırlandığını ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın hiç bir gerekçe göstermeden ertelediğini vurgulayan Hersh, “Başkanın emri eylül ayı sonlarında geldi. Patlayıcıların düşük frekanslı bir sonar cihazı ile patlatılmasının ardından boru hattının dört kolundan üçü imha edildi” ifadelerine yer verdi.
Biden'ın seçtiği zamanlamayla aslında Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u hedef aldığını öne süren gazeteci, “Bazı CIA görevlileri, Biden’in, seçmenleri Ukrayna'yı desteklemekte tereddüt eden Scholz'un yaklaşan kış karşısında zayıf bir tutum içine girebileceğini, halkını sıcak ve endüstrisini müreffeh tutmanın Ukrayna'nın Rusya ile mücadelesine yardım etmekten daha önemli olduğuna karar verebileceğinden korktuğuna inanıyordu” değerlendirmesinde bulundu.
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2023
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ABD basını: Kuzey Akım’a yönelik saldırılardaki kilit isim Ukraynalı Albay Roman Çervinskiy
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