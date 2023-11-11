https://sputniknews.com.tr/20231111/abd-basini-kuzey-akima-yonelik-saldirilarin-koordinatoru-ukraynali-albay-roman-cervinskiy-1077300398.html

ABD basını: Kuzey Akım’a yönelik saldırılardaki kilit isim Ukraynalı Albay Roman Çervinskiy

ABD basını: Kuzey Akım’a yönelik saldırılardaki kilit isim Ukraynalı Albay Roman Çervinskiy

ABD’li The Washington Post gazetesi, Kuzey Akım’a yönelik saldırılardaki kilit ismin 48 yaşındaki Ukraynalı Albay Roman Çervinskiy olduğunu bildirdi. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T21:41+0300

2023-11-11T21:41+0300

2023-11-11T22:20+0300

dünya

son dakika

kuzey akım

sabotaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_123302a42958f248d56d8a89a50ff445.jpg

Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kuzey Akımı hatlarına yönelik saldırılarda merkezi rol oynayan Çervinskiy, emirleri Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’a bağlı Ukraynalı bürokratlardan alıyordu.Adları açıklanmayan Ukraynalı ve Avrupalı bürokratlara ve operasyon konusunda bilgisi olan diğer kişilere dayandırılan haberde, “Ülkenin istihbarat servisleri ile derin bağları olan üst düzey bir Ukraynalı subay, 2022’de ‘Kuzey Akım’ gaz boru hattının havaya uçurulmasında merkezi rol oynadı” ifadelerine yer verildi.Ukraynalı albayın tek başına hareket etmediğine ve operasyon planlaması ile ilgilenmediğine dikkat çekilen yazıda, “Çervinskiy, üst düzey Ukraynalı bürokratlardan emir alıyordu, o kişiler ise sonuçta Valeriy Zalujnıy’a bağlıydı” vurgusu yapıldı.Gazeteye göre Albay Çervinskiy ise Kuzey Akım hatlarına yönelik saldırılardaki rolünü reddediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230926/abdli-gazeteci-hersh-abd-kuzey-akim-hatlarinin-patlatilmasindaki-rolune-dair-izleri-sildi-1075778001.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika, kuzey akım, sabotaj