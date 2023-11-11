https://sputniknews.com.tr/20231111/abd-basini-kuzey-akima-yonelik-saldirilarin-koordinatoru-ukraynali-albay-roman-cervinskiy-1077300398.html
ABD basını: Kuzey Akım’a yönelik saldırılardaki kilit isim Ukraynalı Albay Roman Çervinskiy
ABD basını: Kuzey Akım’a yönelik saldırılardaki kilit isim Ukraynalı Albay Roman Çervinskiy
ABD’li The Washington Post gazetesi, Kuzey Akım’a yönelik saldırılardaki kilit ismin 48 yaşındaki Ukraynalı Albay Roman Çervinskiy olduğunu bildirdi. 11.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-11T21:41+0300
2023-11-11T21:41+0300
2023-11-11T22:20+0300
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Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kuzey Akımı hatlarına yönelik saldırılarda merkezi rol oynayan Çervinskiy, emirleri Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’a bağlı Ukraynalı bürokratlardan alıyordu.Adları açıklanmayan Ukraynalı ve Avrupalı bürokratlara ve operasyon konusunda bilgisi olan diğer kişilere dayandırılan haberde, “Ülkenin istihbarat servisleri ile derin bağları olan üst düzey bir Ukraynalı subay, 2022’de ‘Kuzey Akım’ gaz boru hattının havaya uçurulmasında merkezi rol oynadı” ifadelerine yer verildi.Ukraynalı albayın tek başına hareket etmediğine ve operasyon planlaması ile ilgilenmediğine dikkat çekilen yazıda, “Çervinskiy, üst düzey Ukraynalı bürokratlardan emir alıyordu, o kişiler ise sonuçta Valeriy Zalujnıy’a bağlıydı” vurgusu yapıldı.Gazeteye göre Albay Çervinskiy ise Kuzey Akım hatlarına yönelik saldırılardaki rolünü reddediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230926/abdli-gazeteci-hersh-abd-kuzey-akim-hatlarinin-patlatilmasindaki-rolune-dair-izleri-sildi-1075778001.html
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son dakika, kuzey akım, sabotaj
ABD basını: Kuzey Akım’a yönelik saldırılardaki kilit isim Ukraynalı Albay Roman Çervinskiy
21:41 11.11.2023 (güncellendi: 22:20 11.11.2023) Abone ol
ABD’li The Washington Post gazetesi, Kuzey Akım’a yönelik saldırılardaki kilit ismin 48 yaşındaki Ukraynalı Albay Roman Çervinskiy olduğunu bildirdi.
Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kuzey Akımı hatlarına yönelik saldırılarda merkezi rol oynayan Çervinskiy, emirleri Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’a bağlı Ukraynalı bürokratlardan alıyordu.
Adları açıklanmayan Ukraynalı ve Avrupalı bürokratlara ve operasyon konusunda bilgisi olan diğer kişilere dayandırılan haberde, “Ülkenin istihbarat servisleri ile derin bağları olan üst düzey bir Ukraynalı subay, 2022’de ‘Kuzey Akım’ gaz boru hattının havaya uçurulmasında merkezi rol oynadı” ifadelerine yer verildi.
Ukraynalı albayın tek başına hareket etmediğine ve operasyon planlaması ile ilgilenmediğine dikkat çekilen yazıda, “Çervinskiy, üst düzey Ukraynalı bürokratlardan emir alıyordu, o kişiler ise sonuçta Valeriy Zalujnıy’a bağlıydı” vurgusu yapıldı.
Gazeteye göre Albay Çervinskiy ise Kuzey Akım hatlarına yönelik saldırılardaki rolünü reddediyor.