https://sputniknews.com.tr/20230926/abdli-gazeteci-hersh-abd-kuzey-akim-hatlarinin-patlatilmasindaki-rolune-dair-izleri-sildi-1075778001.html
ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildi
ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildi
ABD'li gazeteci Seymour Hersh, ABD’nin Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılması olayındaki rolüne dair izleri sildiğini belirtti. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T16:51+0300
2023-09-26T16:51+0300
2023-09-26T16:52+0300
dünya
abd
kuzey akım-2
kuzey akım
seymour hersh
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Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Hersh, Substack platformundaki sayfasında yaptığı açıklamada Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılması olayına karışan Amerikalıların herhangi bir iz bırakmadığını, ABD’de bu görev ile ilgili herhangi bir önemli bilgi bilgisayarlara işlenmediğini ifade etti.“Aylarca gizli bir şekilde Norveç'e girip çıkan Amerikalı erkekler ve kadınlar herhangi bir iz bırakmadı” diye yazan Hersh, operasyona dair önemli bilgilerin bilgisayara girilmediğini, Royal veya Smith Corona daktilosunda yazıldığını kaydetti ve ekledi:ABD’li gazeteci, “Sahadan gelen çeşitli raporlar ve haberler, doğrudan (patlatmanın) planlayıcıları ile Başkan (Joe Biden) arasındaki tek bağlantı halkası olan CIA Direktörü William Burns'e iletiliyordu” ifadelerini kullandı.‘ABD Donanmasının Kuzey Akım hatlarını patlatmaya yönelik hazırlığı birkaç ay sürdü’ABD Donanması uzmanlarının Baltık Denizi’ndeki Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılması ile ilgili hazırlıklarının birkaç ay sürdüğünü söyleyen Hersh, “Bu görev için işe alınan ABD Donanmasının iki deneyimli derin deniz dalgıcının, Baltık Denizi'nin çalkantılı sularında araştırma ve pratik yapması aylar sürdü” diye konuştu.‘Kuzey Akım hatlarının patlatılması Ukrayna ile değil Almanya ile bağlıydı’ABD makamlarının Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarını patlatmasının Ukrayna'daki çatışma üzerinde pek bir etkisi olmadığına dikkat çeken Hersh, “(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi boru hatlarını havaya uçurdu, ancak bu eylemin Ukrayna'daki savaşta zaferi garantilemekle veya sona erdirmekle pek te ilgisi yoktu” ifadesini kullandı.Geçen yıl 26 Eylül'de Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 hatlarında basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti. Almanya, İsveç ve Danimarka makamları olayın sabotaj olduğu ihtimalini dışlamamıştı.Rusya, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotajın ardından BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde patlamalarla ilgili ortak soruşturma çağrısında bulunmuş, ancak talebi kabul edilmemişti. Rus makamları ise patlamayı uluslararası terör eylemi olarak tanımlamıştı.Hersh’ün aktarımına göre Biden yönetimi saldırıyı 9 ay boyunca planladı, haziran ayındaki Baltops-22 tatbikatı sırasında patlayıcıların Norveç’in yardımıyla yerleştirildiği boru hattı eylül ayında havaya uçuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230925/danimarka-rusyanin-kuzey-akim-sorusturmalarina-katilmasina-izin-vermiyor-1075747566.html
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abd, kuzey akım-2, kuzey akım, seymour hersh
abd, kuzey akım-2, kuzey akım, seymour hersh
ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildi
16:51 26.09.2023 (güncellendi: 16:52 26.09.2023) Abone ol
ABD'li gazeteci Seymour Hersh, ABD’nin Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılması olayındaki rolüne dair izleri sildiğini belirtti.
Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Hersh, Substack platformundaki sayfasında yaptığı açıklamada Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılması olayına karışan Amerikalıların herhangi bir iz bırakmadığını, ABD’de bu görev ile ilgili herhangi bir önemli bilgi bilgisayarlara işlenmediğini ifade etti.
“Aylarca gizli bir şekilde Norveç'e girip çıkan Amerikalı erkekler ve kadınlar herhangi bir iz bırakmadı” diye yazan Hersh, operasyona dair önemli bilgilerin bilgisayara girilmediğini, Royal veya Smith Corona daktilosunda yazıldığını kaydetti ve ekledi:
“Operasyon tamamlanır tamamlanmaz basılı belgeler ve kopyalar imha edildi, böylece hiçbir fiziksel iz bırakılmadı, daha sonra özel savcı veya başkanlık tarihçisi tarafından ortaya çıkarılabilecek hiçbir kanıt kalmadı. Buna kusursuz suç denilebilir.”
ABD’li gazeteci, “Sahadan gelen çeşitli raporlar ve haberler, doğrudan (patlatmanın) planlayıcıları ile Başkan (Joe Biden) arasındaki tek bağlantı halkası olan CIA Direktörü William Burns'e iletiliyordu” ifadelerini kullandı.
‘ABD Donanmasının Kuzey Akım hatlarını patlatmaya yönelik hazırlığı birkaç ay sürdü’
ABD Donanması uzmanlarının Baltık Denizi’ndeki Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılması ile ilgili hazırlıklarının birkaç ay sürdüğünü söyleyen Hersh, “Bu görev için işe alınan ABD Donanmasının iki deneyimli derin deniz dalgıcının, Baltık Denizi'nin çalkantılı sularında araştırma ve pratik yapması aylar sürdü” diye konuştu.
‘Kuzey Akım hatlarının patlatılması Ukrayna ile değil Almanya ile bağlıydı’
ABD makamlarının Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarını patlatmasının Ukrayna'daki çatışma üzerinde pek bir etkisi olmadığına dikkat çeken Hersh, “(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi boru hatlarını havaya uçurdu, ancak bu eylemin Ukrayna'daki savaşta zaferi garantilemekle veya sona erdirmekle pek te ilgisi yoktu” ifadesini kullandı.
Geçen yıl 26 Eylül'de Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 hatlarında basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti. Almanya, İsveç ve Danimarka makamları olayın sabotaj olduğu ihtimalini dışlamamıştı.
Rusya, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotajın ardından BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde patlamalarla ilgili ortak soruşturma çağrısında bulunmuş, ancak talebi kabul edilmemişti. Rus makamları ise patlamayı uluslararası terör eylemi olarak tanımlamıştı.
Hersh’ün aktarımına göre Biden yönetimi saldırıyı 9 ay boyunca planladı, haziran ayındaki Baltops-22 tatbikatı sırasında patlayıcıların Norveç’in yardımıyla yerleştirildiği boru hattı eylül ayında havaya uçuruldu.