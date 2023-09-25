https://sputniknews.com.tr/20230925/danimarka-rusyanin-kuzey-akim-sorusturmalarina-katilmasina-izin-vermiyor-1075747566.html

Danimarka, Rusya'nın Kuzey Akım soruşturmalarına katılmasına izin vermiyor

Danimarka, Rusya'nın Kuzey Akım soruşturmalarına katılmasına izin vermiyor

Rusya'nın Danimarka Büyükelçisi Vladimir Barbin, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yapılan saldırıların birinci yıldönümü arifesinde Sputnik’e verdiği... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T16:44+0300

2023-09-25T16:44+0300

2023-09-25T16:44+0300

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Danimarka’nın Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili sürdürülen ortak soruşturmaya Rusya’yı dahil etmeyi reddettiğini vurgulayan Rus diplomat, “Aynı zamanda bu davada hukuki taleplerimizin çoğunu yerine getirmeyi de reddediyorlar” diye konuştu.Kuzey Akım’a yapılan terör saldırısı ile ilgili soruşturmada önemli bir ilerleme kaydedilmediğini hatırlatan Barbin, patlamaların soruşturulması konusunda Danimarka ile Rusya arasında hala herhangi bir etkileşim olmadığını, Kopenhag yönetiminin Moskova'nın adli talep ve yardımlarını da geri çevirdiğini bildirdi.Kopenhag’ın Rusya Başsavcılığı’nın yalnızca bir talebine yanıt verdiğini söyleyen Rus Büyükelçi, haziran ayında Danimarka savcılığının Nord Stream AG 2 tarafından keşfedilen silindirik bir nesnenin Baltık Denizi'nin dibinden çıkarıldığını, bu nesnenin boş ve kullanılmış duman şamandırası olduğunu ilettiğini sözlerine ekledi.Geçtiğimiz yılın eylül ayında toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu hatların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti.Almanya, İsveç ve Danimarka makamları olayla ilgili ortak soruşturma yürütürken, uzmanlar bu patlamayı 'uluslararası terör eylemi' olarak tanımlıyor.Rusya Başsavcılığı, uluslararası terör eylemiyle ilgili dava başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230328/kremlin-kuzey-akim-saldirilariyla-ilgili-sorusturma-istegimizin-reddedilmesinden-uzuntu-duyduk-1068848693.html

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