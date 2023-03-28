https://sputniknews.com.tr/20230328/kremlin-kuzey-akim-saldirilariyla-ilgili-sorusturma-istegimizin-reddedilmesinden-uzuntu-duyduk-1068848693.html
Kremlin: Kuzey Akım saldırılarıyla ilgili soruşturma isteğimizin reddedilmesinden üzüntü duyduk
Kremlin: Kuzey Akım saldırılarıyla ilgili soruşturma isteğimizin reddedilmesinden üzüntü duyduk
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırılarla ilgili soruşturma başlatılmasını içeren Rus karar taslağının, Birleşmiş... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T13:51+0300
2023-03-28T13:51+0300
2023-03-28T13:52+0300
ukrayna krizi
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus gazını Almanya’ya ulaştırmaları için inşa edilen Kuzey Akım boru hatlarını kullanılmaz hâle getiren saldırıların ardında kimlerin olduğunun belirlenmesini içeren Rus karar taslağının reddedilmiş olmasına ilişkin, “Girişimimizin kabul edilmemiş olması nedeniyle üzüntü duyuyoruz, fakat tabii ki Rusya tarafı bu konunun kapatılmasına izin vermemek adına çabalarını sürdürecek” dedi. Peskov, “(Kuzey Akım boru hatlarına yönelik) bu terör saldırısının emrini verenlerin ve onu uygulayanların kimler olduğunun ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilecek herkesin, ilgili tarafların hepsinin, tarafsız bir soruşturma yürütülmesini istiyor olması gerek” ifadelerini de kullandı. Kremlin Sözcüsü, “Böyle bir uluslararası soruşturmanın başlatılması için ısrarcı olmayı sürdüreceğiz ve gücümüzün yettiği her şeyi yapacağız” diye ekledi. Kuzey Akım boru hatlarına geçen sene düzenlenen saldırıların kınanmasını ve saldırıların ardında kimlerin olduğunun belirlenmesi için tarafsız bir soruşturma yürütülmesini içeren karar taslağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde dün gece gerçekleştirilen oylamada kabul edilmedi. Oylamada üç ülke ‘evet’ oyu kullanırken, 12 ülke çekimser kaldı. Böylelikle yeterince ‘evet’ oyu olmaması nedeniyle tasarı reddedilmiş oldu. ‘Almanya, Ukrayna krizine katılımını aktif bir biçimde artırıyor’ Bununla beraber Kremlin Sözcüsü, Almanya’nın Ukrayna’ya askeri yardımlarını artırıyor olmasına ilişkin soru karşısında da, “Almanya, Ukrayna’nın silahlandırılmasında aktif olarak yer alıyor. Almanya, doğrudan ve dolaylı olarak ukrayna krizine katılım seviyesini sürekli artırıyor. Bu gibi eylem ve kararların iyi bir şey getirmeyeceği açık” değerlendirmesini yaptı. Peskov, Rusya ve Almanya’nın şu anki ilişkileri hakkındaysa, “Daha iyi günlerimiz olmuştu” dedi. Daha önce Alman Der Spiegel dergisi, Almanya’nın Ukrayna’ya askeri yardımlarını gelecek yıllarda giderek artırmayı planladığını yazmıştı. Spiegel’in haberinde, Almanya hükümetinin şu anda 3 milyar euro’yu bulan yardımlarını 15 milyar euro’ya kadar artırmayı planladığı kaydediliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230321/peskov-abd-ve-avrupa-ukraynada-baris-muzakerelerinin-baslamasina-izin-vermeme-arzusunda--1068574477.html
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kremlin, dmitriy peskov, kuzey akım, rusya, ukrayna, almanya, bmgk
kremlin, dmitriy peskov, kuzey akım, rusya, ukrayna, almanya, bmgk
Kremlin: Kuzey Akım saldırılarıyla ilgili soruşturma isteğimizin reddedilmesinden üzüntü duyduk
13:51 28.03.2023 (güncellendi: 13:52 28.03.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırılarla ilgili soruşturma başlatılmasını içeren Rus karar taslağının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından reddedilmiş olması karşısında üzüntü duyduklarını belirtti. Bununla beraber, konunun kapanmasına izin vermeyeceklerini ekledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus gazını Almanya’ya ulaştırmaları için inşa edilen Kuzey Akım boru hatlarını kullanılmaz hâle getiren saldırıların ardında kimlerin olduğunun belirlenmesini içeren Rus karar taslağının reddedilmiş olmasına ilişkin, “Girişimimizin kabul edilmemiş olması nedeniyle üzüntü duyuyoruz, fakat tabii ki Rusya tarafı bu konunun kapatılmasına izin vermemek adına çabalarını sürdürecek” dedi.
Peskov, “(Kuzey Akım boru hatlarına yönelik) bu terör saldırısının emrini verenlerin ve onu uygulayanların kimler olduğunun ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilecek herkesin, ilgili tarafların hepsinin, tarafsız bir soruşturma yürütülmesini istiyor olması gerek” ifadelerini de kullandı.
Kremlin Sözcüsü, “Böyle bir uluslararası soruşturmanın başlatılması için ısrarcı olmayı sürdüreceğiz ve gücümüzün yettiği her şeyi yapacağız” diye ekledi.
Kuzey Akım boru hatlarına geçen sene düzenlenen saldırıların kınanmasını ve saldırıların ardında kimlerin olduğunun belirlenmesi için tarafsız bir soruşturma yürütülmesini içeren karar taslağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde dün gece gerçekleştirilen oylamada kabul edilmedi.
Oylamada üç ülke ‘evet’ oyu kullanırken, 12 ülke çekimser kaldı. Böylelikle yeterince ‘evet’ oyu olmaması nedeniyle tasarı reddedilmiş oldu.
‘Almanya, Ukrayna krizine katılımını aktif bir biçimde artırıyor’
Bununla beraber Kremlin Sözcüsü, Almanya’nın Ukrayna’ya askeri yardımlarını artırıyor olmasına ilişkin soru karşısında da, “Almanya, Ukrayna’nın silahlandırılmasında aktif olarak yer alıyor. Almanya, doğrudan ve dolaylı olarak ukrayna krizine katılım seviyesini sürekli artırıyor. Bu gibi eylem ve kararların iyi bir şey getirmeyeceği açık” değerlendirmesini yaptı.
Peskov, Rusya ve Almanya’nın şu anki ilişkileri hakkındaysa, “Daha iyi günlerimiz olmuştu” dedi.
Daha önce Alman Der Spiegel dergisi, Almanya’nın Ukrayna’ya askeri yardımlarını gelecek yıllarda giderek artırmayı planladığını yazmıştı. Spiegel’in haberinde, Almanya hükümetinin şu anda 3 milyar euro’yu bulan yardımlarını 15 milyar euro’ya kadar artırmayı planladığı kaydediliyordu.