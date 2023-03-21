https://sputniknews.com.tr/20230321/peskov-abd-ve-avrupa-ukraynada-baris-muzakerelerinin-baslamasina-izin-vermeme-arzusunda--1068574477.html
Peskov: ABD ve Avrupa, Ukrayna'da barış müzakerelerinin başlamasına izin vermeme arzusunda
Peskov: ABD ve Avrupa, Ukrayna'da barış müzakerelerinin başlamasına izin vermeme arzusunda
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da barış müzakerelerinin başlamasına izin vermeme arzusunda olduğunu söyledi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T17:12+0300
2023-03-21T17:12+0300
2023-03-21T17:14+0300
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abd
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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in Moskova'da Rusya-Çin zirvesi sonrası Ukrayna'da barış çağrısı yapılmasını kabul edilemez bulacakları yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Kremlin Sözcüsü, "Washington ve Avrupa ülkeleri, ama en başta Washington, her ne bahaneyle olursa olsun barış müzakerelerinin başlamasına izin vermeme arzusuyla dolup taşıyor. Kiev'in bunu düşünmesine dahi izin vermiyorlar" ifadelerini kullandı. Peskov, maskeleri düşen Batılı ülkelerin 'hayvani sırıtışlarını' gösterdiklerini de vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230321/patrusev-abd-ve-usaklari-rusyaya-karsi-nefret-tohumlari-ekiyor-1068558086.html
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rusya, ukrayna, dmitriy peskov, abd, avrupa, müzakere
rusya, ukrayna, dmitriy peskov, abd, avrupa, müzakere
Peskov: ABD ve Avrupa, Ukrayna'da barış müzakerelerinin başlamasına izin vermeme arzusunda
17:12 21.03.2023 (güncellendi: 17:14 21.03.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da barış müzakerelerinin başlamasına izin vermeme arzusunda olduğunu söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in Moskova'da Rusya-Çin zirvesi sonrası Ukrayna'da barış çağrısı yapılmasını kabul edilemez bulacakları yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Kremlin Sözcüsü, "Washington ve Avrupa ülkeleri, ama en başta Washington, her ne bahaneyle olursa olsun barış müzakerelerinin başlamasına izin vermeme arzusuyla dolup taşıyor. Kiev'in bunu düşünmesine dahi izin vermiyorlar" ifadelerini kullandı.
Peskov, maskeleri düşen Batılı ülkelerin 'hayvani sırıtışlarını' gösterdiklerini de vurguladı.