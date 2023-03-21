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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230321/peskov-abd-ve-avrupa-ukraynada-baris-muzakerelerinin-baslamasina-izin-vermeme-arzusunda--1068574477.html
Peskov: ABD ve Avrupa, Ukrayna'da barış müzakerelerinin başlamasına izin vermeme arzusunda
Peskov: ABD ve Avrupa, Ukrayna'da barış müzakerelerinin başlamasına izin vermeme arzusunda
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da barış müzakerelerinin başlamasına izin vermeme arzusunda olduğunu söyledi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dmitriy peskov
abd
avrupa
müzakere
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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in Moskova'da Rusya-Çin zirvesi sonrası Ukrayna'da barış çağrısı yapılmasını kabul edilemez bulacakları yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Kremlin Sözcüsü, "Washington ve Avrupa ülkeleri, ama en başta Washington, her ne bahaneyle olursa olsun barış müzakerelerinin başlamasına izin vermeme arzusuyla dolup taşıyor. Kiev'in bunu düşünmesine dahi izin vermiyorlar" ifadelerini kullandı. Peskov, maskeleri düşen Batılı ülkelerin 'hayvani sırıtışlarını' gösterdiklerini de vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230321/patrusev-abd-ve-usaklari-rusyaya-karsi-nefret-tohumlari-ekiyor-1068558086.html
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rusya, ukrayna, dmitriy peskov, abd, avrupa, müzakere
rusya, ukrayna, dmitriy peskov, abd, avrupa, müzakere

Peskov: ABD ve Avrupa, Ukrayna'da barış müzakerelerinin başlamasına izin vermeme arzusunda

17:12 21.03.2023 (güncellendi: 17:14 21.03.2023)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da barış müzakerelerinin başlamasına izin vermeme arzusunda olduğunu söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in Moskova'da Rusya-Çin zirvesi sonrası Ukrayna'da barış çağrısı yapılmasını kabul edilemez bulacakları yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Kremlin Sözcüsü, "Washington ve Avrupa ülkeleri, ama en başta Washington, her ne bahaneyle olursa olsun barış müzakerelerinin başlamasına izin vermeme arzusuyla dolup taşıyor. Kiev'in bunu düşünmesine dahi izin vermiyorlar" ifadelerini kullandı.
Peskov, maskeleri düşen Batılı ülkelerin 'hayvani sırıtışlarını' gösterdiklerini de vurguladı.
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Patruşev: ABD ve uşakları, Rusya'ya karşı nefret tohumları ekiyor
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