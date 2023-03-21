https://sputniknews.com.tr/20230321/patrusev-abd-ve-usaklari-rusyaya-karsi-nefret-tohumlari-ekiyor-1068558086.html
Patruşev: ABD ve uşakları, Rusya'ya karşı nefret tohumları ekiyor
Patruşev: ABD ve uşakları, Rusya'ya karşı nefret tohumları ekiyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD ve uşaklarının Rusya'ya karşı nefret tohumları ekerek ve her türlü kirli ve aşağılık metotla Moskova'yı... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T14:07+0300
2023-03-21T14:07+0300
2023-03-21T14:08+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
nikolay patruşev
rusya güvenlik konseyi
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Ulyanovsk kentindeki bir toplantıda konuşan Patruşev, bağımsız hareket eden, çok kutuplu ve adil bir dünyanın çıkarlarını gözeten Rusya'nın ABD'nin hoşuna gitmediğini belirtti.Washington'un kendi uydurduğu 'ayrıcalıklı olma' teorisine dayanarak uluslararası hukukta hileler yapmaya, dünyaya kendi değerlerini ve şartlarını dikte etmeye ve dayatmaya, ortaklar yerine tebaalara sahip olmaya alıştığını kaydeden Patruşev, "Bu nedenle, ABD ve uşakları, Rusya'dan bir düşman yaratarak, ülkemize ve halkına karşı nefret tohumları ekiyor, Rus dünyasını itibarsızlaştırmaya çalışıyor, dünya toplumuna ülkemizle cepheleşmeyi dayatıyor" ifadelerini kullandı."Buça, Mariupol, Kramatorsk'ta olduğu gibi her türlü kirli ve aşağılık enformasyon savaşı metotlarını kullanıyorlar, düpedüz yalanlar, asılsız ve kapsamlı suçlamalar, mizansenler ortaya koyuyorlar" diyen ve Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlarda bile ilk önce Moskova'nın suçlandığını anımsatan Patruşev, bütün bunların 1945'te faşizmi yenmeyi sağlayan toplumsal birliği bozma amacı taşıdığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/nariskin-abd-suriyede-egittigi-cihatcilari-rusya-ve-iran-askerlerinin-kacirilmasi-icin-kullanacak-1068497977.html
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rusya, abd, nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi
Patruşev: ABD ve uşakları, Rusya'ya karşı nefret tohumları ekiyor
14:07 21.03.2023 (güncellendi: 14:08 21.03.2023) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD ve uşaklarının Rusya'ya karşı nefret tohumları ekerek ve her türlü kirli ve aşağılık metotla Moskova'yı itibarsızlaştırmaya çalışarak dünyayı Rusya karşıtı yapmaya çalıştığını vurguladı.
Ulyanovsk kentindeki bir toplantıda konuşan Patruşev, bağımsız hareket eden, çok kutuplu ve adil bir dünyanın çıkarlarını gözeten Rusya'nın ABD'nin hoşuna gitmediğini belirtti.
Washington'un kendi uydurduğu 'ayrıcalıklı olma' teorisine dayanarak uluslararası hukukta hileler yapmaya, dünyaya kendi değerlerini ve şartlarını dikte etmeye ve dayatmaya, ortaklar yerine tebaalara sahip olmaya alıştığını kaydeden Patruşev, "Bu nedenle, ABD ve uşakları, Rusya'dan bir düşman yaratarak, ülkemize ve halkına karşı nefret tohumları ekiyor, Rus dünyasını itibarsızlaştırmaya çalışıyor, dünya toplumuna ülkemizle cepheleşmeyi dayatıyor" ifadelerini kullandı.
"Buça, Mariupol, Kramatorsk'ta olduğu gibi her türlü kirli ve aşağılık enformasyon savaşı metotlarını kullanıyorlar, düpedüz yalanlar, asılsız ve kapsamlı suçlamalar, mizansenler ortaya koyuyorlar" diyen ve Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlarda bile ilk önce Moskova'nın suçlandığını anımsatan Patruşev, bütün bunların 1945'te faşizmi yenmeyi sağlayan toplumsal birliği bozma amacı taşıdığının altını çizdi.