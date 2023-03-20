https://sputniknews.com.tr/20230320/nariskin-abd-suriyede-egittigi-cihatcilari-rusya-ve-iran-askerlerinin-kacirilmasi-icin-kullanacak-1068497977.html
Narışkin: ABD, Suriye'de eğittiği cihatçıları Rusya ve İran askerlerinin kaçırılması için kullanacak
Narışkin: ABD, Suriye'de eğittiği cihatçıları Rusya ve İran askerlerinin kaçırılması için kullanacak
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD'nin Suriye'de eğittiği cihatçıları Rusya ve İran askerlerinin kaçırılması için kullanacağını... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T12:51+0300
2023-03-20T12:51+0300
2023-03-20T12:51+0300
dünya
sergey narışkin
abd
rusya
suriye
özgür suriye ordusu (öso)
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ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin bir açıklama yapan Narışkin, Washington'un Suriye'nin güneybatısıda, merkezinde ve Fırat'ın doğusunda silahlı çatışmaları körüklemek için bir dizi cihatçı birlik kurmayı planladığını anlattı.ABD'nin kendi kontrolü altındaki cihatçıları Devlet Başkanı Beşar Esad liderliğindeki meşru hükümeti yıkmak için kullanmaya devam ettiğini belirten Narışkin, bazı teröristlerin Rusya ve İran askerlerinin kaçırılması için kullanılmasının öngörüldüğünü vurguladı."Bu süreçte ABD'liler tarafından Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) özel bir rol biçildi. ABD'liler ve İngiliz müttefikleri, ülkenin ücra bölgelerinde kalan IŞİD'in yeraltı oluşumlarıyla ÖSO üzerinden çalışma yürütüyor" diyen Narışkin, Suriye'de kaos amacı taşıyan bu faaliyetlerin Humus vilayetinde ABD'ye ait olan Tanf üssünden yürütüldüğünün altını çizdi.Narışkin, ABD'nin cihatçı gruplara büyük kalibreli silah yüklü onlarca arazi aracının yanı sıra İgla tipi çok namlulu roketatar, TOW ve NLAW tipi ağır silahlar vermeyi planladığını ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/suriye-lideri-esad-sputnike-konustu-cogu-suriyeli-rusyanin-ukrayna-operasyonunu-destekliyor-1068326918.html
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sergey narışkin, abd, rusya, suriye, özgür suriye ordusu (öso)
sergey narışkin, abd, rusya, suriye, özgür suriye ordusu (öso)
Narışkin: ABD, Suriye'de eğittiği cihatçıları Rusya ve İran askerlerinin kaçırılması için kullanacak
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD'nin Suriye'de eğittiği cihatçıları Rusya ve İran askerlerinin kaçırılması için kullanacağını söyledi.
ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin bir açıklama yapan Narışkin, Washington'un Suriye'nin güneybatısıda, merkezinde ve Fırat'ın doğusunda silahlı çatışmaları körüklemek için bir dizi cihatçı birlik kurmayı planladığını anlattı.
ABD'nin kendi kontrolü altındaki cihatçıları Devlet Başkanı Beşar Esad liderliğindeki meşru hükümeti yıkmak için kullanmaya devam ettiğini belirten Narışkin, bazı teröristlerin Rusya ve İran askerlerinin kaçırılması için kullanılmasının öngörüldüğünü vurguladı.
"Bu süreçte ABD'liler tarafından Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) özel bir rol biçildi. ABD'liler ve İngiliz müttefikleri, ülkenin ücra bölgelerinde kalan IŞİD'in yeraltı oluşumlarıyla ÖSO üzerinden çalışma yürütüyor" diyen Narışkin, Suriye'de kaos amacı taşıyan bu faaliyetlerin Humus vilayetinde ABD'ye ait olan Tanf üssünden yürütüldüğünün altını çizdi.
Narışkin, ABD'nin cihatçı gruplara büyük kalibreli silah yüklü onlarca arazi aracının yanı sıra İgla tipi çok namlulu roketatar, TOW ve NLAW tipi ağır silahlar vermeyi planladığını ekledi.