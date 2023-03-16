https://sputniknews.com.tr/20230316/suriye-lideri-esad-sputnike-konustu-cogu-suriyeli-rusyanin-ukrayna-operasyonunu-destekliyor-1068326918.html
Suriye lideri Esad, Sputnik'e konuştu: Çoğu Suriyeli, Rusya'nın Ukrayna operasyonunu destekliyor
Suriye lideri Esad, Sputnik'e konuştu: Çoğu Suriyeli, Rusya'nın Ukrayna operasyonunu destekliyor
Sputnik'e konuşan uriye Devlet Başkanı Esad, çoğu Suriyelinin Rusya'nın özel operasyonunu desteklediğini ve Rusya'nın zaferinin ardından yeni, daha güvenli ve... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T09:19+0300
2023-03-16T09:19+0300
2023-03-16T09:19+0300
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Suriye lideri Esad, Sputnik'e konuştu: Çoğu Suriyeli, Rusya'nın Ukrayna operasyonunu destekliyor
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Ayrıntılar geliyor
Sputnik'e konuşan uriye Devlet Başkanı Esad, çoğu Suriyelinin Rusya'nın özel operasyonunu desteklediğini ve Rusya'nın zaferinin ardından yeni, daha güvenli ve daha barışçıl bir dünya olacağını söyledi.