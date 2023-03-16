Suriye lideri Esad, Sputnik'e konuştu: Çoğu Suriyeli, Rusya'nın Ukrayna operasyonunu destekliyor

© Sputnik / POOL Multimedya arşivine gidin Beşar Esad © Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidin

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Sputnik'e konuşan uriye Devlet Başkanı Esad, çoğu Suriyelinin Rusya'nın özel operasyonunu desteklediğini ve Rusya'nın zaferinin ardından yeni, daha güvenli ve daha barışçıl bir dünya olacağını söyledi.