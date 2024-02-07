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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/israilin-gazze-saldirilarinda-oldurulen-filistinlilerin-sayisi-27-bin-708e-yukseldi-1080506239.html
İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 708'e yükseldi
İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 708'e yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 124 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T16:07+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 27 bin 708'e yükseldi.İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik "16 katliam" yaptığı aktarılan açıklamada, İsrail'in bir günlük saldırılarında 123 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 169 sivilin de yaralandığı ifade edildi.Hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettirdiği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 708'e, yaralı sayısının da 67 bin 147'e çıktığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240203/israilin-120-gundur-devam-eden-saldirilarinda-gazzedeki-can-kaybi-27-bin-238e-yukseldi-1080343786.html
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gazze sağlık bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi
gazze sağlık bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi

İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 708'e yükseldi

16:07 07.02.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDİsrail ordusu Gazze Şeridi saldırılarını sürdürüyor
İsrail ordusu Gazze Şeridi saldırılarını sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 124 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 27 bin 708'e yükseldi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik "16 katliam" yaptığı aktarılan açıklamada, İsrail'in bir günlük saldırılarında 123 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 169 sivilin de yaralandığı ifade edildi.
Hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettirdiği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 708'e, yaralı sayısının da 67 bin 147'e çıktığı kaydedildi.
İsrail ordusu Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'in 120 gündür devam eden saldırılarında Gazze'deki can kaybı 27 bin 238'e yükseldi
3 Şubat, 13:25
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