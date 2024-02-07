https://sputniknews.com.tr/20240207/israilin-gazze-saldirilarinda-oldurulen-filistinlilerin-sayisi-27-bin-708e-yukseldi-1080506239.html
İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 708'e yükseldi
İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 708'e yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 124 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T16:07+0300
2024-02-07T16:07+0300
2024-02-07T16:07+0300
israil- filistin çatışması
gazze sağlık bakanlığı
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 27 bin 708'e yükseldi.İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik "16 katliam" yaptığı aktarılan açıklamada, İsrail'in bir günlük saldırılarında 123 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 169 sivilin de yaralandığı ifade edildi.Hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettirdiği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 708'e, yaralı sayısının da 67 bin 147'e çıktığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240203/israilin-120-gundur-devam-eden-saldirilarinda-gazzedeki-can-kaybi-27-bin-238e-yukseldi-1080343786.html
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gazze sağlık bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi
gazze sağlık bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi
İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 708'e yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 124 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 27 bin 708'e yükseldi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik "16 katliam" yaptığı aktarılan açıklamada, İsrail'in bir günlük saldırılarında 123 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 169 sivilin de yaralandığı ifade edildi.
Hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettirdiği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 708'e, yaralı sayısının da 67 bin 147'e çıktığı kaydedildi.