https://sputniknews.com.tr/20240203/israilin-120-gundur-devam-eden-saldirilarinda-gazzedeki-can-kaybi-27-bin-238e-yukseldi-1080343786.html
İsrail'in 120 gündür devam eden saldırılarında Gazze'deki can kaybı 27 bin 238'e yükseldi
İsrail'in 120 gündür devam eden saldırılarında Gazze'deki can kaybı 27 bin 238'e yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 120 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T13:25+0300
2024-02-03T13:25+0300
2024-02-03T13:25+0300
israil- filistin çatışması
eşref el-kudra
gazze sağlık bakanlığı
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
gazze
gazze şeridi
ölü
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İsrail'in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 27 bin 238’e ulaştı.İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü, 165 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 238'e, yaralı sayısının da 66 bin 452'ye yükseldiği kaydedildi.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/gazzede-can-kaybi-27-bin-131e-cikti-1080317050.html
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eşref el-kudra, gazze sağlık bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, ölü, yaralı
eşref el-kudra, gazze sağlık bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, ölü, yaralı
İsrail'in 120 gündür devam eden saldırılarında Gazze'deki can kaybı 27 bin 238'e yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 120 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
İsrail'in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 27 bin 238’e ulaştı.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü, 165 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 238'e, yaralı sayısının da 66 bin 452'ye yükseldiği kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.