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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/gazzede-can-kaybi-27-bin-131e-cikti-1080317050.html
Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 119 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T14:59+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 27 bin 131’e ulaştı.İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, 148 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 131'e, yaralı sayısının da 66 bin 287'ye yükseldiği kaydedildi.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/rus-disislerinden-abdnin-filistin-israil-politikasina-elestiri-kanli-ikiyuzluluk-1080310858.html
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eşref el-kudra, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ölü, yaralı, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı
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Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e yükseldi

14:59 02.02.2024 (güncellendi: 15:01 02.02.2024)
© AA / Ali JadallahGazze Şeridi'ndeki Filistinliler göçe zorlanıyor
Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler göçe zorlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AA / Ali Jadallah
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 119 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 27 bin 131’e ulaştı.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, 148 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 131'e, yaralı sayısının da 66 bin 287'ye yükseldiği kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
ışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
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