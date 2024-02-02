https://sputniknews.com.tr/20240202/gazzede-can-kaybi-27-bin-131e-cikti-1080317050.html

Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 119 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T14:59+0300

2024-02-02T14:59+0300

2024-02-02T15:01+0300

israil- filistin çatışması

eşref el-kudra

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

ölü

yaralı

gazze

gazze şeridi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/18/1079984075_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d28e7be040b5141e95350e12e2dc66e8.jpg

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 27 bin 131’e ulaştı.İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, 148 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 131'e, yaralı sayısının da 66 bin 287'ye yükseldiği kaydedildi.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240202/rus-disislerinden-abdnin-filistin-israil-politikasina-elestiri-kanli-ikiyuzluluk-1080310858.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eşref el-kudra, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ölü, yaralı, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı