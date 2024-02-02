https://sputniknews.com.tr/20240202/gazzede-can-kaybi-27-bin-131e-cikti-1080317050.html
Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 119 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T14:59+0300
2024-02-02T14:59+0300
2024-02-02T15:01+0300
israil- filistin çatışması
eşref el-kudra
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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yaralı
gazze
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İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 27 bin 131’e ulaştı.İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, 148 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 131'e, yaralı sayısının da 66 bin 287'ye yükseldiği kaydedildi.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/rus-disislerinden-abdnin-filistin-israil-politikasina-elestiri-kanli-ikiyuzluluk-1080310858.html
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eşref el-kudra, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ölü, yaralı, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı
eşref el-kudra, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ölü, yaralı, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı
Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e yükseldi
14:59 02.02.2024 (güncellendi: 15:01 02.02.2024)
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 119 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 27 bin 131’e ulaştı.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, 148 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 131'e, yaralı sayısının da 66 bin 287'ye yükseldiği kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.