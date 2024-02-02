https://sputniknews.com.tr/20240202/rus-disislerinden-abdnin-filistin-israil-politikasina-elestiri-kanli-ikiyuzluluk-1080310858.html
Rus Dışişleri'nden ABD’nin Filistin-İsrail politikasına eleştiri: 'Kanlı ikiyüzlülük'
Rus Dışişleri'nden ABD’nin Filistin-İsrail politikasına eleştiri: 'Kanlı ikiyüzlülük'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Filistinlilere ve İsraillilere yönelik siyasi kazanca göre değişen politikası için ‘kanlı ikiyüzlülük’... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T13:32+0300
2024-02-02T13:32+0300
2024-02-02T13:32+0300
israil- filistin çatışması
rusya
rusya dış istihbart servisi (svr)
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
abd
joe biden
israil
israil-filistin
filistin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Telegram paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden’in Batı Şeria’daki şiddete karışan Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırım uygulanmasını öngören kararı değerlendirdi.Zaharova, ABD liderinin önce 'İsrail’in yerleşimci politikasına onay vererek İsraillileri Filistin topraklarını işgal etmeye teşvik ettiğini', sonra yerleşimcilere karşı yaptırım uygulamaya izin veren karar imzaladığını kaydetti.Rus diplomat, “Bu aralıksız manipülasyon, Amerikan devletinin siyasi çıkarlarına bağlı olarak ve yeni bir ‘Beyaz Saray anlaşması’ için Filistinlilerin ve İsraillilerin, Yahudilerin ve Müslümanların duygularıyla oynadığı aşırı milliyetçilik ve yabancı düşmanlığının bir tezahürü. Washington’un kanlı ikiyüzlülüğü” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/zaharova-abd-zelenskiy-ve-zalujniyin-her-adimini-dinliyor-1080299020.html
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rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, yahudi, ikiyüzlülük
Rus Dışişleri'nden ABD’nin Filistin-İsrail politikasına eleştiri: 'Kanlı ikiyüzlülük'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Filistinlilere ve İsraillilere yönelik siyasi kazanca göre değişen politikası için ‘kanlı ikiyüzlülük’ nitelendirmesinde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Telegram paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden’in Batı Şeria’daki şiddete karışan Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırım uygulanmasını öngören kararı değerlendirdi.
Zaharova, ABD liderinin önce 'İsrail’in yerleşimci politikasına onay vererek İsraillileri Filistin topraklarını işgal etmeye teşvik ettiğini', sonra yerleşimcilere karşı yaptırım uygulamaya izin veren karar imzaladığını kaydetti.
Rus diplomat, “Bu aralıksız manipülasyon, Amerikan devletinin siyasi çıkarlarına bağlı olarak ve yeni bir ‘Beyaz Saray anlaşması’ için Filistinlilerin ve İsraillilerin, Yahudilerin ve Müslümanların duygularıyla oynadığı aşırı milliyetçilik ve yabancı düşmanlığının bir tezahürü. Washington’un kanlı ikiyüzlülüğü” diye yazdı.