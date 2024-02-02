https://sputniknews.com.tr/20240202/rus-disislerinden-abdnin-filistin-israil-politikasina-elestiri-kanli-ikiyuzluluk-1080310858.html

Rus Dışişleri'nden ABD’nin Filistin-İsrail politikasına eleştiri: 'Kanlı ikiyüzlülük'

Rus Dışişleri'nden ABD’nin Filistin-İsrail politikasına eleştiri: 'Kanlı ikiyüzlülük'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Filistinlilere ve İsraillilere yönelik siyasi kazanca göre değişen politikası için ‘kanlı ikiyüzlülük’... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T13:32+0300

2024-02-02T13:32+0300

2024-02-02T13:32+0300

israil- filistin çatışması

rusya

rusya dış istihbart servisi (svr)

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

abd

joe biden

israil

israil-filistin

filistin

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Telegram paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden’in Batı Şeria’daki şiddete karışan Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırım uygulanmasını öngören kararı değerlendirdi.Zaharova, ABD liderinin önce 'İsrail’in yerleşimci politikasına onay vererek İsraillileri Filistin topraklarını işgal etmeye teşvik ettiğini', sonra yerleşimcilere karşı yaptırım uygulamaya izin veren karar imzaladığını kaydetti.Rus diplomat, “Bu aralıksız manipülasyon, Amerikan devletinin siyasi çıkarlarına bağlı olarak ve yeni bir ‘Beyaz Saray anlaşması’ için Filistinlilerin ve İsraillilerin, Yahudilerin ve Müslümanların duygularıyla oynadığı aşırı milliyetçilik ve yabancı düşmanlığının bir tezahürü. Washington’un kanlı ikiyüzlülüğü” diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20240202/zaharova-abd-zelenskiy-ve-zalujniyin-her-adimini-dinliyor-1080299020.html

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