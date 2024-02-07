https://sputniknews.com.tr/20240207/erdogan-sanliurfada-yaklasik-4-bin-konutumuzun-yapimi-hizla-devam-ediyor-1080506991.html
Erdoğan: Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor
Erdoğan: Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor
Erdoğan "Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor" dedi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T16:26+0300
2024-02-07T16:26+0300
2024-02-07T16:38+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240207/cumhurbaskani-erdogan-kimsenin-bizi-kendi-kisir-tartismalari-icine-cekmesine-izin-vermeyiz-1080501274.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor
16:26 07.02.2024 (güncellendi: 16:38 07.02.2024)
Erdoğan "Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor. Bunları en kısa sürede tamamlayıp hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz
Bugün, Şanlıurfa'da 1208'i il ve ilçe merkezlerinde, 106'sı kırsalda olmak üzere toplam 1314 afet konutumuzun kurasını çekiyoruz.
Depremzedelerimizi en kısa sürede yeni, güvenli, huzurlu ve mutlu yuvalarına kavuşturmak için koşturacağız.