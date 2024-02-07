Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz
14:51 07.02.2024 (güncellendi: 15:13 07.02.2024)
© AA / Mustafa KamacıErdoğan
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine izin vermeyiz. Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz" dedi. Erdoğan konuşmasının devamında Şanlıurfa adaylarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.
Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa, insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz
Kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine izin vermeyiz
Geçmişte bizimle birlikte yol yürüyüp, yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz
CHP kendi bünyesinde iç savaş yaşıyor.
Türkiye üzerinde hesabı olanların kullanabileceği aparat haline gelen CHP'nin içler acısı durumu İstanbul'daki terör saldırısıyla bir kez daha ortaya çıktı.
Siyasette rotasını kaybetmiş olan CHP, üzülerek görüyoruz ki Türkiye'ye dair hesabı olan tüm odakların oyuncağı haline gelmiştir.
CHP, siyasi mihengini kaybetmiş, böyle olduğu için de sürekli yörüngeden yörüngeye savrulup duran bir partiye dönüşmüştür
Adaylar açıklandı
Erdoğan toplantıda Şanlıurfa adaylarını tanıttı
Akçakale: Abdulhakim Ayhan
Birecik: Mahmut Mirkelam
Ceylanpınar: Seyithan Atilla
Eyyübiye: Mehmet Kuş
Halfeti: Şeref Albayrak
Harran: Mahmut Özyavuz
Hilvan: Aslan Ali Bayık
Karaköprü: Metin Baydilli
Siverek: Ali Murat Bucak
Suruç: Mustafa Yüksel
Viranşehir: Salih Ekinci