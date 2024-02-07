Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz

Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa, insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa, insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz

Kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine izin vermeyiz Kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine izin vermeyiz

Geçmişte bizimle birlikte yol yürüyüp, yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz Geçmişte bizimle birlikte yol yürüyüp, yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz

CHP kendi bünyesinde iç savaş yaşıyor. CHP kendi bünyesinde iç savaş yaşıyor.

Türkiye üzerinde hesabı olanların kullanabileceği aparat haline gelen CHP'nin içler acısı durumu İstanbul'daki terör saldırısıyla bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye üzerinde hesabı olanların kullanabileceği aparat haline gelen CHP'nin içler acısı durumu İstanbul'daki terör saldırısıyla bir kez daha ortaya çıktı.

Siyasette rotasını kaybetmiş olan CHP, üzülerek görüyoruz ki Türkiye'ye dair hesabı olan tüm odakların oyuncağı haline gelmiştir. Siyasette rotasını kaybetmiş olan CHP, üzülerek görüyoruz ki Türkiye'ye dair hesabı olan tüm odakların oyuncağı haline gelmiştir.