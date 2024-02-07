https://sputniknews.com.tr/20240207/basak-demirtas-adayliktan-cekildi-1080492152.html
Başak Demirtaş adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu
Başak Demirtaş adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu
Başak Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Demirtaş, "Bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T10:10+0300
2024-02-07T10:10+0300
2024-02-07T10:44+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
başak demirtaş
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HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı.Demirtaş yaptığı açıklamada, "Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim. 5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda Partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezine ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.'Bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alındı'"Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" diyen Demirtaş sözlerini şöyle sonlandırdı:Neden adaylıktan vazgeçti?DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İBB adaylığı için en güçlü ismin, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş olduğunu söylemişti. T24'te yer alan habere göre, DEM Parti'de Demirtaş'ın adaylık açıklaması sonrasında karışıklık yaşandığı ve "İstanbul konusunda aday çıkarmayalım", "Başak Demirtaş'ın dayatılan adaylığını kabul etmeyelim" ve "Demirtaş'ı aday gösterelim diyenler şeklinde" 3 farklı görüşün hakim olduğu iddia edildi.Partideki durum sonrası Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekileceği öne sürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240207/adaylik-aciklamasi-konusuluyordu-basak-demirtas-icin-surpriz-iddia-partiyi-karistirdi-1080487334.html
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Başak Demirtaş adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu
10:10 07.02.2024 (güncellendi: 10:44 07.02.2024)
Başak Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Demirtaş, "Bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır" dedi. Peki, Başak Demirtaş neden adaylıktan vazgeçti?
HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı.
Demirtaş yaptığı açıklamada, "Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim. 5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda Partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezine ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
'Bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alındı'
"Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" diyen Demirtaş sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır. Önümüzdeki günlerde Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız. Partimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, hiçbir spekülasyona prim verilmemesini özellikle rica ediyoruz. Hep birlikte başaracağız, ne olursa olsun temel demokrasi ilkelerimizden; adalet, eşitlik ve barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Dem dema me ye!"
Neden adaylıktan vazgeçti?
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İBB adaylığı için en güçlü ismin, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş olduğunu söylemişti. T24'te yer alan habere göre, DEM Parti'de Demirtaş'ın adaylık açıklaması sonrasında karışıklık yaşandığı ve "İstanbul konusunda aday çıkarmayalım", "Başak Demirtaş'ın dayatılan adaylığını kabul etmeyelim" ve "Demirtaş'ı aday gösterelim diyenler şeklinde" 3 farklı görüşün hakim olduğu iddia edildi.
Partideki durum sonrası Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekileceği öne sürülmüştü.