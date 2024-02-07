https://sputniknews.com.tr/20240207/basak-demirtas-adayliktan-cekildi-1080492152.html

Başak Demirtaş adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu

Başak Demirtaş adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu

Başak Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Demirtaş, "Bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T10:10+0300

2024-02-07T10:10+0300

2024-02-07T10:44+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

başak demirtaş

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yerel seçimler

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HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı.Demirtaş yaptığı açıklamada, "Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim. 5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda Partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezine ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.'Bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alındı'"Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" diyen Demirtaş sözlerini şöyle sonlandırdı:Neden adaylıktan vazgeçti?DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İBB adaylığı için en güçlü ismin, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş olduğunu söylemişti. T24'te yer alan habere göre, DEM Parti'de Demirtaş'ın adaylık açıklaması sonrasında karışıklık yaşandığı ve "İstanbul konusunda aday çıkarmayalım", "Başak Demirtaş'ın dayatılan adaylığını kabul etmeyelim" ve "Demirtaş'ı aday gösterelim diyenler şeklinde" 3 farklı görüşün hakim olduğu iddia edildi.Partideki durum sonrası Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekileceği öne sürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240207/adaylik-aciklamasi-konusuluyordu-basak-demirtas-icin-surpriz-iddia-partiyi-karistirdi-1080487334.html

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