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Çin'in Antarktika'daki beşinci araştırma üssü faaliyete geçti
Çin'in Antarktika'daki beşinci araştırma üssü faaliyete geçti
Çin'in Antarktika'daki beşinci araştırma üssü Ross Denizi kıyısındaki Çinling İstasyonu'nun açılışı yapıldı. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T15:22+0300
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Çin'in Antarktika'daki beşinci ve Pasifik sektörüne odaklanan ilk araştırma üssü olan istasyon faaliyete geçerken, istasyona, Çin ana karasında Yangzı Nehri ve Sarı Nehir'in drenaj havzalarını ayıran, ülkenin kuzeyi ile güneyi arasında doğal sınır kabul edilen Çinling Dağları'nın adı verildi.Üssün yapımı ülkenin 40. Antarktika araştırma seferi sırasında tamamlandı.Çin'in buzkıran gemileri Şüelong (buz ejderi) ve Şülong-2, sefer için 1 Kasım 2023'te Şanghay'dan Antarktika'ya doğru yola çıkmıştı.Üssün yapımı için inşaat malzemelerini taşıyan kargo gemisi de buzkıran gemilerine eşlik etmişti.Çin'in Antarktika'daki beşinci istasyonuAvustralya ve Yeni Zelanda'nın güneydoğusunda Ross Denizi kıyısında kurulan üs, Çin'in Antarktika'daki beşinci ve Pasifik sektörüne odaklanan ilk araştırma istasyonu oldu.Çinling İstasyonu, Çin'in Antarktika'nın batısında Fildes Yarımadası'ndaki Çin Seddi İstasyonu ve doğusunda Prydz Körfezi yakınındaki Sun Yat-Sen (Congşan) İstasyonu'nun ardından kıtadaki üçüncü kalıcı üssü olma özelliği taşıyor.Çin'in ayrıca kıtanın iç kesimlerinde yalnızca Güney Yarım Küre'nin yaz döneminde kullanılan Kunlun ve Tayşan istasyonları bulunuyor.Antarktika Rusya için de önemliRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın zamanda Antarktika'daki Vostok bilimsel araştırma istasyonunun yeni kompleksinin deneme amaçlı olarak faaliyete geçirilmesi emrini vermişti.Antarktika'da birçok bilimsel çalışma imkanı sağlayan merkeze sahip ülke olan Rusya’nın, bu bölgede 10 farklı istasyonu bulunuyor.Bunlardan 5’inin yıl boyunca çalışabilme yeteneğine sahip olduğu diğer merkezlerin ise mevsimlik olduğu bilinirken, Vostok Bilimsel Araştırma İstasyonu, kıtanın merkezinde yer alan ve manyetik güney kutbunun yakınında bulunan tek istasyon olarak göze çarpıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240203/zorlu-yolculuk-tam-4-gun-surdu-turk-bilim-insanlari-antarktikaya-ulasti-1080340612.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, bilim, araştırma, antarktika, antarktik, antarktika'ya bilim üssü kurulması projesi, rusya
çin, çin halk cumhuriyeti, bilim, araştırma, antarktika, antarktik, antarktika'ya bilim üssü kurulması projesi, rusya

Çin'in Antarktika'daki beşinci araştırma üssü faaliyete geçti

15:22 07.02.2024
© AFP 2023 / JUAN BARRETOAntarktika
Antarktika - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© AFP 2023 / JUAN BARRETO
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Çin'in Antarktika'daki beşinci araştırma üssü Ross Denizi kıyısındaki Çinling İstasyonu'nun açılışı yapıldı.
Çin'in Antarktika'daki beşinci ve Pasifik sektörüne odaklanan ilk araştırma üssü olan istasyon faaliyete geçerken, istasyona, Çin ana karasında Yangzı Nehri ve Sarı Nehir'in drenaj havzalarını ayıran, ülkenin kuzeyi ile güneyi arasında doğal sınır kabul edilen Çinling Dağları'nın adı verildi.
Üssün yapımı ülkenin 40. Antarktika araştırma seferi sırasında tamamlandı.
Çin'in buzkıran gemileri Şüelong (buz ejderi) ve Şülong-2, sefer için 1 Kasım 2023'te Şanghay'dan Antarktika'ya doğru yola çıkmıştı.
Üssün yapımı için inşaat malzemelerini taşıyan kargo gemisi de buzkıran gemilerine eşlik etmişti.

Çin'in Antarktika'daki beşinci istasyonu

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın güneydoğusunda Ross Denizi kıyısında kurulan üs, Çin'in Antarktika'daki beşinci ve Pasifik sektörüne odaklanan ilk araştırma istasyonu oldu.
Çinling İstasyonu, Çin'in Antarktika'nın batısında Fildes Yarımadası'ndaki Çin Seddi İstasyonu ve doğusunda Prydz Körfezi yakınındaki Sun Yat-Sen (Congşan) İstasyonu'nun ardından kıtadaki üçüncü kalıcı üssü olma özelliği taşıyor.
Çin'in ayrıca kıtanın iç kesimlerinde yalnızca Güney Yarım Küre'nin yaz döneminde kullanılan Kunlun ve Tayşan istasyonları bulunuyor.

Antarktika Rusya için de önemli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın zamanda Antarktika'daki Vostok bilimsel araştırma istasyonunun yeni kompleksinin deneme amaçlı olarak faaliyete geçirilmesi emrini vermişti.
Antarktika'da birçok bilimsel çalışma imkanı sağlayan merkeze sahip ülke olan Rusya’nın, bu bölgede 10 farklı istasyonu bulunuyor.
Bunlardan 5’inin yıl boyunca çalışabilme yeteneğine sahip olduğu diğer merkezlerin ise mevsimlik olduğu bilinirken, Vostok Bilimsel Araştırma İstasyonu, kıtanın merkezinde yer alan ve manyetik güney kutbunun yakınında bulunan tek istasyon olarak göze çarpıyor.
Zorlu yolculuk tam 4 gün sürdü: Türk bilim insanları Antarktika’ya ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2024
TÜRKİYE
Zorlu yolculuk tam 4 gün sürdü: Türk bilim insanları Antarktika’ya ulaştı
3 Şubat, 11:55
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