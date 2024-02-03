https://sputniknews.com.tr/20240203/zorlu-yolculuk-tam-4-gun-surdu-turk-bilim-insanlari-antarktikaya-ulasti-1080340612.html

Zorlu yolculuk tam 4 gün sürdü: Türk bilim insanları Antarktika’ya ulaştı

Zorlu yolculuk tam 4 gün sürdü: Türk bilim insanları Antarktika’ya ulaştı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 8. Ulusal... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

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İstanbul'da 27 Ocak'ta Brezilya Sao Paulo'ya uçuşla başlayan yolculuk, yaklaşık 24 saatlik 4 ayrı uçak yolculuğu sonrası 13 bin 800 kilometre yol kat ederek 2 ton civarında teknik ekipmanla Antarktika King George Adası'na vardı. Antarktika Çevre Koruma Protokolü uyarınca kıtaya yerel olmayan canlıların taşınmasını engellemek için titizlikle önemli tedbirler alan sefer ekibi, Antarktika'ya ilk adım attıkları anda uçaktan inerken botlarını dezenfektan solüsyonla temizledi.Prof. Dr. Burcu Özsoy, Türk bilim ekibinin bu yıl 22 ayrı proje gerçekleştireceğini belirtti. Prof. Dr. Burcu Özsoy, 2204-C TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'na başvuru yaparak birincilik kazanan 3 liseli öğrenciden oluşan ekibin giyilebilir teknolojiden oluşturduğu montun, Antarktika koşullarında bilim insanlarının üzerinde deneneceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240203/alper-gezeravcinin-dunyaya-donusu-ertelendi-1080336262.html

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antarktika, türk, bilim, bilim insanları, keşif, araştırma, yolculuk