https://sputniknews.com.tr/20240203/alper-gezeravcinin-dunyaya-donusu-ertelendi-1080336262.html
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ertelendi
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ertelendi
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T08:59+0300
2024-02-03T08:59+0300
2024-02-03T09:07+0300
türkiye
alper gezeravcı
uzay
dünya
dönüş
geri dönüş
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Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunda erteleme meydana geldi. SpaceX, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay Üssü'nden (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu.Alper Gezeravcı Dünya'ya ne zaman dönecek?Dragon kapsülü en erken 5 Şubat Pazartesi günü ISS'ten ayrılacak.Gezeravcı'nın bugün Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'ten ayrılması bekleniyordu. Ax-3 ekibi için dün uğurlama töreni düzenlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240131/alper-gezeravci-bugun-turkiye-uzerinden-gececek-turkiye-uzay-ajansi-saat-verdi-1080241887.html
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alper gezeravcı, uzay, dünya, dönüş, geri dönüş
alper gezeravcı, uzay, dünya, dönüş, geri dönüş
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ertelendi
08:59 03.02.2024 (güncellendi: 09:07 03.02.2024)
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle ertelendi.
Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunda erteleme meydana geldi. SpaceX, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay Üssü'nden (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu.
Alper Gezeravcı Dünya'ya ne zaman dönecek?
Dragon kapsülü en erken 5 Şubat Pazartesi günü ISS'ten ayrılacak.
Gezeravcı'nın bugün Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'ten ayrılması bekleniyordu. Ax-3 ekibi için dün uğurlama töreni düzenlenmişti.