https://sputniknews.com.tr/20240203/alper-gezeravcinin-dunyaya-donusu-ertelendi-1080336262.html

Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ertelendi

Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T08:59+0300

2024-02-03T08:59+0300

2024-02-03T09:07+0300

türkiye

alper gezeravcı

uzay

dünya

dönüş

geri dönüş

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Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunda erteleme meydana geldi. SpaceX, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay Üssü'nden (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu.Alper Gezeravcı Dünya'ya ne zaman dönecek?Dragon kapsülü en erken 5 Şubat Pazartesi günü ISS'ten ayrılacak.Gezeravcı'nın bugün Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'ten ayrılması bekleniyordu. Ax-3 ekibi için dün uğurlama töreni düzenlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240131/alper-gezeravci-bugun-turkiye-uzerinden-gececek-turkiye-uzay-ajansi-saat-verdi-1080241887.html

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alper gezeravcı, uzay, dünya, dönüş, geri dönüş