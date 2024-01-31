https://sputniknews.com.tr/20240131/alper-gezeravci-bugun-turkiye-uzerinden-gececek-turkiye-uzay-ajansi-saat-verdi-1080241887.html

Alper Gezeravcı bugün Türkiye üzerinden geçecek: Türkiye Uzay Ajansı saat verdi

Alper Gezeravcı bugün Türkiye üzerinden geçecek: Türkiye Uzay Ajansı saat verdi

Türkiye Uzay Ajansınca (TUA), ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T19:27+0300

2024-01-31T19:27+0300

2024-01-31T19:27+0300

türkiye

alper gezeravcı

uluslararası uzay istasyonu (uui)

uui

türkiye

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Alper Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye'nin üzerinden geçecekTUA'nın sosyal medya hesabından 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle paylaşım yapıldı.Ülkenin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği belirtilen açıklamada, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240128/gezeravci-uzaydan-samsuna-baglandi-kendimi-milletimizin-uzaya-erisen-eli-olarak-goruyorum-1080116725.html

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alper gezeravcı, uluslararası uzay istasyonu (uui), uui, türkiye