https://sputniknews.com.tr/20240131/alper-gezeravci-bugun-turkiye-uzerinden-gececek-turkiye-uzay-ajansi-saat-verdi-1080241887.html
Alper Gezeravcı bugün Türkiye üzerinden geçecek: Türkiye Uzay Ajansı saat verdi
Alper Gezeravcı bugün Türkiye üzerinden geçecek: Türkiye Uzay Ajansı saat verdi
Türkiye Uzay Ajansınca (TUA), ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T19:27+0300
2024-01-31T19:27+0300
2024-01-31T19:27+0300
türkiye
alper gezeravcı
uluslararası uzay istasyonu (uui)
uui
türkiye
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Alper Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye'nin üzerinden geçecekTUA'nın sosyal medya hesabından 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle paylaşım yapıldı.Ülkenin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği belirtilen açıklamada, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240128/gezeravci-uzaydan-samsuna-baglandi-kendimi-milletimizin-uzaya-erisen-eli-olarak-goruyorum-1080116725.html
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alper gezeravcı, uluslararası uzay istasyonu (uui), uui, türkiye
alper gezeravcı, uluslararası uzay istasyonu (uui), uui, türkiye
Alper Gezeravcı bugün Türkiye üzerinden geçecek: Türkiye Uzay Ajansı saat verdi
Türkiye Uzay Ajansınca (TUA), ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği bildirildi.
Alper Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek
TUA'nın sosyal medya hesabından 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle paylaşım yapıldı.
Ülkenin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği belirtilen açıklamada, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadesi kullanıldı.