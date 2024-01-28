https://sputniknews.com.tr/20240128/gezeravci-uzaydan-samsuna-baglandi-kendimi-milletimizin-uzaya-erisen-eli-olarak-goruyorum-1080116725.html

Gezeravcı, uzaydan Samsun'a bağlandı: 'Kendimi milletimizin uzaya erişen eli olarak görüyorum'

Gezeravcı, uzaydan Samsun'a bağlandı: 'Kendimi milletimizin uzaya erişen eli olarak görüyorum'

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) sürdürdüğü çalışmalara ilişkin, "Mikro yer çekimi ortamı, bilimsel... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T12:28+0300

2024-01-28T12:28+0300

2024-01-28T12:28+0300

türkiye

uzay

alper gezeravcı

albay gezeravcı

türkiye

uzay istasyonu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080116567_0:54:3072:1782_1920x0_80_0_0_9c4866b382ac3152c29802d13aecd544.jpg

Gezeravcı, Samsun Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleriyle canlı yayın bağlantısı gerçekleştirerek, merak edilen soruları yanıtladı."Uzayda olmak nasıl bir duygu?" sorusuna Gezeravcı, şu cevabı verdi:Gezeravcı, "Türkiye'nin ilk astronotu olmak sana neler hissettiriyor?" sorusu üzerine, "Çok değerli ve önemli görevin bir parçası olmaktan ve gelecek nesillerimizin hayallerini, gözleriyle görebildikleri gökyüzünün ötesine, uzayın derinliklerine taşıyabilmiş olmaktan son derece mutluyum. Benim buradaki varlığımdan ziyade, ülkemizin buradaki varlığını temsil etmenin sorumluluğu ağır basıyor. Kendimi milletimizin uzaya erişen eli olarak görüyorum. Ben, aslında geri kalanı yerde olan çok büyük bir ekibin parçasıyım. Biz ekip olarak, siz değerli gençlerin ve gelecek nesillerin göklere baktığında, Türkiye'nin orada da var olduğunu bilmesi için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.ISS ile ilgili merak edilenleri ise Gezeravcı, şöyle anlattı:Uzaya uyum eğitimleriISS'e uyum sağlayabilmek için hangi aşamalardan geçtiği sorusu üzerine Gezeravcı, "Öncelikle, görevin fizyolojik gerekliliklerini karşılamaya yönelik alçak basınç odası ve santrifüj eğitimleri aldık. Ardından, fırlatmanın gerçekleştirileceği Falcon-9 roketi ve üzerindeki Dragon uzay aracının normal operasyonuna ve olası acil durum senaryolarına yönelik eğitimleri tamamladık. Bu kısım çok önemliydi. Nitekim, olası acil durum senaryolarının çeşitlendirilebileceği yüzlerce farklı senaryo kombinasyonu mevcuttu. Uzay istasyonunun normal operasyonu ve acil durum prosedürlerini öğrendik. Kendi görevimize özgü ve gerçekleştireceğimiz bilimsel deneylerin teorik ve sonrasında uygulamalı eğitimlerini, Türk bilim insanlarının da katılımlarıyla kendi ülkemizde tamamladık. Son olarak, görevin sonunda dünyaya dönüş sürecinde karşılaşabileceğimiz, suya iniş sonrası acil durum senaryolarını çalıştık. Bu tür durumlarda hayatta kalma eğitimleri aldık." ifadelerini kullandı.Yer çekimsiz ortamda "bir konumda sabit şekilde durabilme"nin zor olduğunu ancak "havada uçarcasına hareket ederken kendisini çok rahat hissettiğini" vurgulayan Gezeravcı, "Çelik kanatlarım olmaksızın, bir kuş gibi gerçekten serbest ve özgür hissediyorum." dedi.Dünyaya dönüş rotasıGezeravcı, görev sonrası nereye iniş yapacaklarına ilişkin de şu bilgiyi verdi:Yer çekimsiz ortamın deneylere faydasıISS'de yaptığı deneyleri değerlendiren Gezeravcı, deney konularının malzeme bilimi, biyoloji, fizik, tıp ve genetik alanlarında farklı disiplinlerde araştırma konularını içerdiğini bildirdi.Gezeravcı, "gMetal" deneyinde kimyasal tepkimesiz koşullarda katı parçacıklarla akışkan ortamı arasında homojen bir karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisini, radyasyona maruz kalmanın kansere neden olan baskılayıcı hücrelere etkisini, yer çekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genler ve bunların bağışıklık sistemiyle ilişkilerini araştırdıklarını anlattı.MİYOKA deneyinde ilk defa uzayda uygulanacak bir elektronik kart üretimi teknolojisini test edeceklerini aktaran Gezeravcı, PRANET deneyinde ise propolis maddesinin etkilerini inceleyeceklerini söyledi.Gezeravcı, tüm bu deneylerden elde edilen verileri dünyaya geri getirerek, bilim insanlarına teslim edeceğini, değerlendirme sonrası Türkiye'nin uzaydaki ilk bilimsel araştırmalarının sonuçlarının elde edileceğini dile getirdi.Dünyadaki yer çekiminin biyolojik, fiziksel ve kimyasal süreçlere etkisine değinen Gezeravcı, şunları kaydetti:Yeni fotoğraflar paylaşacakGezeravcı, "Uzaydan dünyayı izlemek nasıl bir duygu?" sorusuna yönelik de şu değerlendirmede bulundu:Karanlık evrene baktığında uçsuz bucaksız bir boşluğa bakıyormuş gibi hissettiğini belirten Gezeravcı, "Galaksiler ve yıldızlarla süslenmiş bir boşluk bu. Galaksilerin ve yıldızların büyüleyici görüntülerini gördükten sonra, evrenin sırlarının keşfinin ne kadar önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.Gezeravcı, uzaydan fotoğraf paylaşmanın da görevinin bir parçası olduğunu belirterek, öncelikle bilim insanlarının ihtiyaç duyduğu, deneylerle ilgili fotoğraf ve videoları çektiğini ifade etti.Uzay istasyonu içinde çekimler yapmaya çalıştığını vurgulayan Gezeravcı, "Sizler için dünyanın fotoğraflarını çekiyorum. Dünya'mız okyanuslarının maviliğiyle, bulutlarının beyazıyla ve daha birçok rengiyle çok fotojenik bir gezegen, bunların fotoğrafları sizinle yakın bir süreçte buluşacak." diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uzay, alper gezeravcı, albay gezeravcı, türkiye, uzay istasyonu