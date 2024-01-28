https://sputniknews.com.tr/20240128/putin-antarktikadaki-vostok-arastirma-istasyonunu-acti-1080123427.html
Putin, Antarktika'daki Vostok araştırma istasyonunu açtı
Putin, Antarktika'daki Vostok araştırma istasyonunu açtı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Antarktika'daki Vostok bilimsel araştırma istasyonunun yeni kompleksinin deneme amaçlı olarak faaliyete geçirilmesi emrini... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T15:45+0300
2024-01-28T15:45+0300
2024-01-28T15:45+0300
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kuzey kutbu
vladimir putin
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bilim
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Açılış törenine Putin’in yanı sıra Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da katıldı.Açılış törenine video konferans yoluyla katılan Rus lider, burada yaptığı konuşmasında, yeni bilimsel araştırma istasyonun farklı ülkelerden bilim insanları arasındaki işbirliğini güçlendireceğine, doğa ve çevre çalışmalarındaki acil sorunların çözümü için açık bir platform olacağına inandığını vurgularken, ayrıca istasyonun Rusya ve Belarus’un üyesi olduğu Birlik Devleti için ortak, yenilikçi ve bilimsel programların teşvik edilmesine yardımcı olacağını ekledi.Putin, “16. Belarus ve 69. Rus Antarktika seferinin katılımcılarıyla omuz omuza çalıştığımız gibi bu projede de kesinlikle birlikte çalışacağız” diye ekledi.Rusya’nın yeni Vostok bilimsel araştırma istasyonu, dünyanın en soğuk kutbunda inşa edilen ilk modern yapı olması nedeniyle büyük önem taşıyor.Antarktika'da birçok bilimsel çalışma imkanı sağlayan merkeze sahip ülke olan Rusya’nın, bu bölgede 10 farklı istasyonu bulunuyor.Bunlardan 5’inin yıl boyunca çalışabilme yeteneğine sahip olduğu diğer merkezlerin ise mevsimlik olduğu bilinirken, Vostok Bilimsel Araştırma İstasyonu, kıtanın merkezinde yer alan ve manyetik güney kutbunun yakınında bulunan tek istasyon olarak göze çarpıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240128/turk-bilim-heyeti-antarktika-yolunda-gorevleri-ne-olacak-1080122711.html
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rusya, antarktika, kuzey kutbu, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, bilim, rus bilim insanları
rusya, antarktika, kuzey kutbu, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, bilim, rus bilim insanları
Putin, Antarktika'daki Vostok araştırma istasyonunu açtı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Antarktika'daki Vostok bilimsel araştırma istasyonunun yeni kompleksinin deneme amaçlı olarak faaliyete geçirilmesi emrini verdi.
Açılış törenine Putin’in yanı sıra Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da katıldı.
Açılış törenine video konferans yoluyla katılan Rus lider, burada yaptığı konuşmasında, yeni bilimsel araştırma istasyonun farklı ülkelerden bilim insanları arasındaki işbirliğini güçlendireceğine, doğa ve çevre çalışmalarındaki acil sorunların çözümü için açık bir platform olacağına inandığını vurgularken, ayrıca istasyonun Rusya ve Belarus’un üyesi olduğu Birlik Devleti için ortak, yenilikçi ve bilimsel programların teşvik edilmesine yardımcı olacağını ekledi.
Putin, “16. Belarus ve 69. Rus Antarktika seferinin katılımcılarıyla omuz omuza çalıştığımız gibi bu projede de kesinlikle birlikte çalışacağız” diye ekledi.
Rusya’nın yeni Vostok bilimsel araştırma istasyonu, dünyanın en soğuk kutbunda inşa edilen ilk modern yapı olması nedeniyle büyük önem taşıyor.
Antarktika'da birçok bilimsel çalışma imkanı sağlayan merkeze sahip ülke olan Rusya’nın, bu bölgede 10 farklı istasyonu bulunuyor.
Bunlardan 5’inin yıl boyunca çalışabilme yeteneğine sahip olduğu diğer merkezlerin ise mevsimlik olduğu bilinirken, Vostok Bilimsel Araştırma İstasyonu, kıtanın merkezinde yer alan ve manyetik güney kutbunun yakınında bulunan tek istasyon olarak göze çarpıyor.