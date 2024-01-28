https://sputniknews.com.tr/20240128/turk-bilim-heyeti-antarktika-yolunda-gorevleri-ne-olacak-1080122711.html

Türk bilim heyeti Antartika yolunda: Görevleri ne olacak?

Türk bilim heyeti Antartika yolunda: Görevleri ne olacak?

Türkiye, sekizinci kez araştırma yapmak için Antartika yolcusu. 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T15:37+0300

2024-01-28T15:37+0300

2024-01-28T15:38+0300

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TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonundaki '8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştirecek heyet, İstanbul'dan yola çıktı.İstanbul Havalimanı'ndan THY uçağıyla önce Brezilya'nın Sao Paulo kentine gidecek 20 kişilik bilim heyeti ve 3 lise öğrencisinden uluşan ekip, uzun bir yolculuğun ardından Antarktika'nın King George Adası'na ulaşacak.Özsoy, bilimsel araştırmalar yapmak üzere farklı kurumlarda görevli kişilerin ekipte yer aldığını belirterek, "Geçen sene TEKNOFEST'te TÜBİTAK BİDEB tarafından açılan Kutup Araştırmaları Projeleri Yarışması çağrısı kapsamında 3 liseli birincimiz, 20 kişilik ekibimize ek olarak bu sene Antarktika ekibimize dahil oldu. Ekibimizi uzun bir yolculuk bekliyor. Hava müsaade ederse 2-3 gün sonra Antarktika'ya varmayı planlıyoruz." dedi.'Bu teknolojilerin orada denenmesi, milli teknoloji hamlesi çerçevesinde çok önemli'Antarktika'ya vardıktan sonra bilimsel çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Özsoy, şöyle konuştu:Özsoy, geçen yıllarda oluşturulmuş GNSS istasyonunda milli imkanlarla geliştirilmiş, yurt dışından getirilmeyen ve çok daha ucuza maliyetle Antarktika için geliştirdikleri cihazla ölçümler yapabildiklerini, yine bu konuyla ilgili geliştirilmiş, orada denenecek ekipmanları bulunduğunu kaydetti.Milli imkanlarla geliştirilen enerji depolama sistemini de orada deneyeceklerini ifade eden Özsoy, ekstrem koşullarda denenmiş ve dünyaya entegre edilmiş bu sistemin önemli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.'Giyilebilir teknolojinin çok önem arz ettiği bir döneme girdik'Prof. Dr. Özsoy, ekipte yer alan 3 lise öğrencisi tarafından bir kıyafet geliştirildiğini kaydederek, "Onlar bir mont tasarladı. Bu kıyafetle TEKNOFEST yarışmasında birinci olmuşlardı. Bu kıyafeti Antarktika koşullarında deneyecekler. Vücudun ısısını, kalp ritmini, insana ait tüm detayları ölçebilen sensörler yerleştirdiler bu monta. Hem Antarktika olsun hem Arktik koşullarda olsun hem de uzay koşullarında olsun giyilebilir teknolojinin çok önem arz ettiği bir döneme girdik" diye konuştu.Bu sene yapacakları çalışmalardan birinin de canlı bilimleriyle ilgili mikroplastikler konusunda olacağını belirten Özsoy, "Aynı zamanda Arktik bölgesinden alınan örneklerin Antarktika bölgesinden alınacak örneklerle karşılaştırılması gibi kuzey ve güney karşılaştırmasında bilimsel çalışmalara yer vereceğiz" dedi.'Antarktika'da hava çok değişken'Ekibin lideri Prof. Dr. Ersan Başer de Türkiye'den Antarktika'ya 2017'den bu yana bilimsel araştırma amaçlı seferlerin düzenlendiğini hatırlattı. Başer, Antarktika'da çalışma yürütmenin zorluklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:'Kutuplarda yapılan çalışmayla uzaydaki çalışmalar çok önemli'TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bilim heyetiyle sefer öncesi internet üzerinden görüntülü toplantı gerçekleştirdi. Kutuplardaki ve uzaydaki çalışmaları birlikte değerlendirdiğini belirten Mandal, buralarda söz sahibi olmanın önemine değindi.Mandal, "Hem kendi bilim misyonumuz açısından, ülkemizin ihtiyaçları, menfaatleri ve görünürlüğü açısından, aynı zamanda da insanlık için çözüm oluşturma açısından bakıldığında kutuplarda yapılan çalışmayla uzaydaki çalışmalar çok önemli." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240128/gezeravci-uzaydan-samsuna-baglandi-kendimi-milletimizin-uzaya-erisen-eli-olarak-goruyorum-1080116725.html

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