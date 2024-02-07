https://sputniknews.com.tr/20240207/adaylik-aciklamasi-konusuluyordu-basak-demirtas-icin-surpriz-iddia-partiyi-karistirdi-1080487334.html
Adaylık açıklaması konuşuluyordu: Başak Demirtaş için sürpriz iddia 'partiyi karıştırdı'
Adaylık açıklaması konuşuluyordu: Başak Demirtaş için sürpriz iddia 'partiyi karıştırdı'
Parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya devam ederken Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den adaylık açıklaması gündem olmuştu. DEM Parti'den henüz resmi bir... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T06:38+0300
2024-02-07T06:38+0300
2024-02-07T06:43+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
başak demirtaş
dem parti
seçim
istifa
aday
istanbul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Yerel seçimler için geri sayım sürüyor. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İBB adaylığı için en güçlü ismin, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş olduğunu söylemişti.3 farklı görüş31 Mart'a sayılı günler kala siyasetin gündemi de hareketlendi. DEM Parti'den henüz resmi bir açıklama gelmezken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. T24'te yer alan habere göre, DEM Parti'de Demirtaş'ın adaylık açıklaması sonrasında karışıklık yaşandığı ve "İstanbul konusunda aday çıkarmayalım", "Başak Demirtaş'ın dayatılan adaylığını kabul etmeyelim" ve "Demirtaş'ı aday gösterelim diyenler şeklinde" 3 farklı görüşün hakim olduğu iddia edildi.Partideki durum sonrası Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekileceği öne sürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240131/dem-parti-ibb-adayligi-icin-en-guclu-isim-basak-demirtas-1080226375.html
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Adaylık açıklaması konuşuluyordu: Başak Demirtaş için sürpriz iddia 'partiyi karıştırdı'
06:38 07.02.2024 (güncellendi: 06:43 07.02.2024)
Parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya devam ederken Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den adaylık açıklaması gündem olmuştu. DEM Parti'den henüz resmi bir açıklama gelmezken, partide 3 farklı görüşün hakim olduğu ve yaşanan tartışmalardan dolayı Demirtaş'ın adaylıktan çekileceği iddia edildi.
Yerel seçimler için geri sayım sürüyor. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İBB adaylığı için en güçlü ismin, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş olduğunu söylemişti.
31 Mart'a sayılı günler kala siyasetin gündemi de hareketlendi. DEM Parti'den henüz resmi bir açıklama gelmezken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. T24'te yer alan habere göre, DEM Parti'de Demirtaş'ın adaylık açıklaması sonrasında karışıklık yaşandığı ve "İstanbul konusunda aday çıkarmayalım", "Başak Demirtaş'ın dayatılan adaylığını kabul etmeyelim" ve "Demirtaş'ı aday gösterelim diyenler şeklinde" 3 farklı görüşün hakim olduğu iddia edildi.
Partideki durum sonrası Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekileceği öne sürüldü.