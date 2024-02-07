https://sputniknews.com.tr/20240207/abdnin-butce-aciginin-10-yilda-26-trilyon-dolara-yukselmesi-bekleniyor-1080521763.html

ABD'nin bütçe açığının 10 yılda 2.6 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor

ABD'nin bütçe açığının 10 yılda 2.6 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin bütçe açığının 2034'te 2,6 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T23:49+0300

2024-02-07T23:49+0300

2024-02-07T23:49+0300

ekonomi

abd

bütçe

bütçe açığı

abd kongresi

ekonomi

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

gsyh

ulusal borç

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‘Bütçe ve Ekonomik Görünüm: 2024-2034’ başlıklı raporunu yayımlayan CBO, 2023 mali yılında 1.7 trilyon dolar olan federal hükümetin bütçe açığının bu yıl 1.6 trilyon dolara gerilemesinin beklendiği bildirildi.Bütçe açığının gelecek yıl ise 1.8 trilyon dolara çıkacağının tahmin edildiği belirtilen raporda, bütçe açığının 2034'te ise 2.6 trilyon dolara ulaşacağının öngörüldüğü aktarıldı.Raporda, geçen yıl yüzde 97.3 olan kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının ise bu yıl yüzde 99'a çıkmasının, 2034'te ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 116'yı bulmasının beklendiği kaydedildi.Kısmen sıkı para politikasının bir sonucu olarak işsizlik arttıkça ekonomik büyümenin 2024'te yavaşlayacağı belirtilen raporda, geçen yıl yüzde 3.1 olan ülke ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 1.5 ve gelecek yıl yüzde 2.2 olacağının tahmin edildiği bildirildi.ABD’nin ulusal borcu artıyorABD federal hükümetinin borcu Ocak 2022 sonunda 30 trilyon doların biraz üzerinde olurken, 15 Eylül'de borç 33 trilyon dolarla yeni bir rekora ulaştı.Fox News TV kanalına konuşan dünyaca ünlü ABD bankası JPMorgan Chase'in CEO'su James Dimon, ulusal borcun büyümesi nedeniyle ABD'nin ‘uçuruma doğru gittiğini’ söylemişti.Dimon, ABD’nin ulusal borcunun sürekli ve büyük bir hızla artış gösterdiğine dikkat çekerken, “Bu bir uçurum ve bu uçurumu görebiliyoruz. Biz de yaklaşık 10 yıl uzaklıktaki bu uçuruma saatte 60 mil hızla (yaklaşık 100 km) gidiyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce de ABD Hazine Bakanı Jeannette Yellen, ülkenin 34 trilyon dolarlık dış borç miktarını ‘korkutucu’ olarak nitelendirmişti.Uzmanlar, bu kadar büyük bir ulusal borca hizmet etmenin ABD hükümeti için bütçe gelirlerinin yaklaşık üçte birine mal olabileceği uyarısında bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240103/rusyadan-abdye-yeni-yil-dilegi-nice-yeni-borclara-1079297129.html

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abd, bütçe, bütçe açığı, abd kongresi, ekonomi, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), gsyh, ulusal borç