https://sputniknews.com.tr/20240128/jpmorgan-abd-ulusal-borc-yuzunden-ucuruma-dogru-gidiyor-1080115138.html

JPMorgan: ABD, ulusal borç yüzünden uçuruma doğru gidiyor

JPMorgan: ABD, ulusal borç yüzünden uçuruma doğru gidiyor

Dünyaca ünlü ABD bankası JPMorgan Chase'in CEO'su James Dimon, ulusal borcun büyümesi nedeniyle ABD'nin ‘uçuruma doğru gittiğini’ söyledi. 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T11:17+0300

2024-01-28T11:17+0300

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ekonomi

abd

borç

borç krizi

washington dc

jp morgan chase

ekonomi

ulusal borç

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Fox News TV kanalına konuşan Dimon, ABD’nin ulusal borcunun sürekli ve büyük bir hızla artış gösterdiğine dikkat çekerken, “Bu bir uçurum ve bu uçurumu görebiliyoruz. Biz de yaklaşık 10 yıl uzaklıktaki bu uçuruma saatte 60 mil hızla (yaklaşık 100 km) gidiyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce de ABD Hazine Bakanı Jeannette Yellen, ülkenin 34 trilyon dolarlık dış borç miktarını ‘korkutucu’ olarak nitelendirmişti.Uzmanlar, bu kadar büyük bir ulusal borca hizmet etmenin ABD hükümeti için bütçe gelirlerinin yaklaşık üçte birine mal olabileceği uyarısında bulunuyor.ABD federal hükümetinin borcu Ocak 2022 sonunda 30 trilyon doların biraz üzerinde olurken, 15 Eylül'de borç 33 trilyon dolarla yeni bir rekora ulaştı.Rusya'nın dış borcu ekim ayı ortasında 329.5 milyar dolar olarak bilinirken, bu rakamların ABD'nin borcundan 100 kat daha az olması dikkat çekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240103/rusyadan-abdye-yeni-yil-dilegi-nice-yeni-borclara-1079297129.html

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